Четыре удара от БК Балтбет: фрибет до 750 рублей за пари на теннис в live

Фрибет предоставляется игроку только при точном исполнении всех требований:

1. Войти в систему или зарегистрироваться через сайт либо приложение БК.

2. Открыть раздел с акцией «Четыре удара» и подтвердить участие в промо.

3. Сделать 4 победных ставки в формате ординар в live-режиме на теннис.

У игроков есть 60 минут для оформления всех пари. Все ставки принимаются от 750 рублей. Минимальный кэф для участия — 1.40.