26 сентября 14:30
БК БалтбетФрибеты за депозит

Четыре удара от БК Балтбет: фрибет до 750 рублей за пари на теннис в live

750 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
750 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Каждый гейм может стать победным!

Букмекерская компания «Балтбет» запускает промоакцию для поклонников тенниса. Участники получают возможность заработать фрибеты до 750 рублей за успешные ставки в live. У игрока будет 60 минут, чтобы справиться с заданием.

Как получить бонус Балтбет до 750 рублей по акции Четыре удара

Свернуть

Фрибет предоставляется игроку только при точном исполнении всех требований:

1. Войти в систему или зарегистрироваться через сайт либо приложение БК.

2. Открыть раздел с акцией «Четыре удара» и подтвердить участие в промо.

3. Сделать 4 победных ставки в формате ординар в live-режиме на теннис.

У игроков есть 60 минут для оформления всех пари. Все ставки принимаются от 750 рублей. Минимальный кэф для участия — 1.40.

Как отыграть бонус Балтбет до 750 рублей за live-ставки на теннис

Свернуть

Подробности использования фрибета находятся в профиле игрока. Бонус сохраняет активность 30 дней и подходит для ординаров и экспрессов с коэффициентом 1.40-100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свернуть

Краткая версия условий представлена в таблице.

Максимальный размер бонуса

750 ₽

Минимальный депозит

750 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

28.09.2025 (23:59 МСК)

Каждый клиент может воспользоваться акцией только 1 раз.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Индивидуальный подход к заданиям➖ Совершить ставки необходимо в течение 1 часа
➕ Использование фрибета на свое усмотрение 

Заключение

Свернуть

На выходных ожидаются крупные теннисные турниры в Пекине и Токио. Событий для ставок достаточно, чтобы проявить свои навыки. Фрибет начисляется только за выигрышные пари, об этом нельзя забывать. Каждый точный прогноз приближает вас к бонусу, превращая live-ставки в настоящую игру стратегии и интуиции.

Валентин Васильев

