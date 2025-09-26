Четыре удара от БК Балтбет: фрибет до 750 рублей за пари на теннис в live

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» запускает промоакцию для поклонников тенниса. Участники получают возможность заработать фрибеты до 750 рублей за успешные ставки в live. У игрока будет 60 минут, чтобы справиться с заданием.
Фрибет предоставляется игроку только при точном исполнении всех требований:
1. Войти в систему или зарегистрироваться через сайт либо приложение БК.
2. Открыть раздел с акцией «Четыре удара» и подтвердить участие в промо.
3. Сделать 4 победных ставки в формате ординар в live-режиме на теннис.
У игроков есть 60 минут для оформления всех пари. Все ставки принимаются от 750 рублей. Минимальный кэф для участия — 1.40.
Подробности использования фрибета находятся в профиле игрока. Бонус сохраняет активность 30 дней и подходит для ординаров и экспрессов с коэффициентом 1.40-100.00.
Краткая версия условий представлена в таблице.
Максимальный размер бонуса
750 ₽
Минимальный депозит
750 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.09.2025 (23:59 МСК)
Каждый клиент может воспользоваться акцией только 1 раз.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Индивидуальный подход к заданиям
|➖ Совершить ставки необходимо в течение 1 часа
|➕ Использование фрибета на свое усмотрение
На выходных ожидаются крупные теннисные турниры в Пекине и Токио. Событий для ставок достаточно, чтобы проявить свои навыки. Фрибет начисляется только за выигрышные пари, об этом нельзя забывать. Каждый точный прогноз приближает вас к бонусу, превращая live-ставки в настоящую игру стратегии и интуиции.