Двойной удар от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за выигрыши в пари на хоккей

Контора устанавливает классические правила участия. Беттору нужно:

1. Быть клиентом Baltbet.

2. Подтвердить участие в акции «Двойной удар».

3. Победить в 2 ставках на хоккей с коэффициентом от 2.00.

Минимальная сумма пари составляет 150 рублей. БК допускает экспресс-ставки, но в таком случае каждое событие должно иметь коэффициент от 2.00. Бонус будет начислен после второй победы по квалификационным ставкам. На исполнение всех требований букмекер дает сутки с момента подтверждения участия.