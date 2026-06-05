Двойной удар от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за выигрыши в пари на хоккей

Партнерский проект
В акции «Двойной удар» букмекерская контора Baltbet выдает фрибеты от 100 рублей. Участвовать могут новые и действующие игроки. Итоговый номинал промо определяется индивидуально для каждого беттора и зависит от количества поставленных ранее денег.
Контора устанавливает классические правила участия. Беттору нужно:
1. Быть клиентом Baltbet.
2. Подтвердить участие в акции «Двойной удар».
3. Победить в 2 ставках на хоккей с коэффициентом от 2.00.
Минимальная сумма пари составляет 150 рублей. БК допускает экспресс-ставки, но в таком случае каждое событие должно иметь коэффициент от 2.00. Бонус будет начислен после второй победы по квалификационным ставкам. На исполнение всех требований букмекер дает сутки с момента подтверждения участия.
Полученный фрибет можно применить для одиночной или множественной ставки с коэффициентом от 1.40 до 100.00. Срок действия — 30 дней.
В представленной таблице находится вся необходимая информация для успешного использования бонуса.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
07.06.2026 (23:59 МСК)
Правила БК подразумевают однократное участие.
Плюсы
Минусы
|➕ Широкий диапазон коэффициентов отыгрыша
|➖ Учитываются только выигрыши
|➕ Нет требований по серийности побед
Акция оставляет неоднозначное впечатление из-за особенностей ее условий. С одной стороны, БК не требует серии побед. Однако нужно выиграть 2 раза с минимальным коэффициентом от 2.00. Теоретические шансы на победу по такому кэфу меньше 50% (если учитывать маржу), поэтому без понимания хоккея получить фрибет будет сложно.