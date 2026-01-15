БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на первый гол в матче Лейпциг-Бавария

Партнерский проект
БК «Балтбет» предлагает футбольным болельщикам принять участие в конкурсе прогнозов в социальной сети ВКонтакте. Нужно угадать минуту первого гола в матче Бундеслиги «Лейпциг»-«Бавария». Победители разделят между собой призовой фонд в 6000 рублей.
От игрока требуется соблюдать базовые правила конкурса:
1. Создать счет в БК «Балтбет» при его отсутствии.
2. Стать подписчиком официального сообщества букмекера во ВКонтакте.
3. Поддержать конкурсный пост репостом и любой реакцией.
4. Указать в комментариях к записи свой прогноз на минуту первого гола в матче «Лейпциг»-«Бавария», добавив номер счета в БК.
Baltbet наградит фрибетами по 2000 рублей 3 участников с верным прогнозом. При превышении этого количества победителей общий банк будет распределен между ними поровну.
Срок действия бонуса составляет 1 месяц с даты выдачи, после чего неиспользованный фрибет аннулируется. Подробности по правилам использования будут доведены до победителей дополнительно.
Подробная информация по применению фрибета указана в сводной таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для желающих увеличить фрибет)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
17.01.2026 (20:30 МСК)
Бонус увеличивается в 2 раза при ставке от 300 рублей на встречу «Лейпцига» и «Баварии». Результаты подведут 19 января. Если матч завершится нулевой ничьей, розыгрыш аннулируют.
Плюсы
Минусы
|➕ Для участия не нужно выполнять трудоемкие действия
|➖ Бонус доступен только пользователям с аккаунтом VK
|➕ Есть шанс удвоить бонус
Немецкий чемпионат славится высокой результативностью. Маловероятно, что матч лидеров завершится без голов. При этом угадать минуту первого взятия ворот непросто.