БК Балтбет
БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на первый гол в матче Лейпциг-Бавария

Сделайте свой прогноз и получите шанс на 2000 рублей!

БК «Балтбет» предлагает футбольным болельщикам принять участие в конкурсе прогнозов в социальной сети ВКонтакте. Нужно угадать минуту первого гола в матче Бундеслиги «Лейпциг»-«Бавария». Победители разделят между собой призовой фонд в 6000 рублей.

Как получить фрибет до 2000 от Балтбет за верный прогноз на игру Лейпциг-Бавария

От игрока требуется соблюдать базовые правила конкурса:

1. Создать счет в БК «Балтбет» при его отсутствии.

2. Стать подписчиком официального сообщества букмекера во ВКонтакте.

3. Поддержать конкурсный пост репостом и любой реакцией.

4. Указать в комментариях к записи свой прогноз на минуту первого гола в матче «Лейпциг»-«Бавария», добавив номер счета в БК.

Baltbet наградит фрибетами по 2000 рублей 3 участников с верным прогнозом. При превышении этого количества победителей общий банк будет распределен между ними поровну.

Как отыграть фрибет до 2000 рублей за победу в ВК-конкурсе в БК Балтбет

Срок действия бонуса составляет 1 месяц с даты выдачи, после чего неиспользованный фрибет аннулируется. Подробности по правилам использования будут доведены до победителей дополнительно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет

Подробная информация по применению фрибета указана в сводной таблице.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (для желающих увеличить фрибет)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

17.01.2026 (20:30 МСК)

Бонус увеличивается в 2 раза при ставке от 300 рублей на встречу «Лейпцига» и «Баварии». Результаты подведут 19 января. Если матч завершится нулевой ничьей, розыгрыш аннулируют.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Для участия не нужно выполнять трудоемкие действия➖ Бонус доступен только пользователям с аккаунтом VK
➕ Есть шанс удвоить бонус 

Заключение

Немецкий чемпионат славится высокой результативностью. Маловероятно, что матч лидеров завершится без голов. При этом угадать минуту первого взятия ворот непросто.

Валентин Васильев

