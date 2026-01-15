БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на первый гол в матче Лейпциг-Бавария

От игрока требуется соблюдать базовые правила конкурса:

1. Создать счет в БК «Балтбет» при его отсутствии.

2. Стать подписчиком официального сообщества букмекера во ВКонтакте.

3. Поддержать конкурсный пост репостом и любой реакцией.

4. Указать в комментариях к записи свой прогноз на минуту первого гола в матче «Лейпциг»-«Бавария», добавив номер счета в БК.

Baltbet наградит фрибетами по 2000 рублей 3 участников с верным прогнозом. При превышении этого количества победителей общий банк будет распределен между ними поровну.