Фрибет до 4000 рублей от Балтбет: угадайте минуту первой желтой карточки в матче ЦСКА и московского «Спартака»

БК «Балтбет» разыгрывает 6000 рублей фрибетами между подписчиками. Для участия нужно использовать соцсети БК и угадать минуту первой желтой карточки в матче ЦСКА и московского «Спартака». Победители получат до 2000 рублей фрибетами, но условия конторы позволяют удвоить выигрыш. Максимум игрок заберет 4000.
Чтобы получить фрибет от «Балтбет», игроку следует:
1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе.
2. Подписаться на Телеграм-канал букмекера и оставить реакцию под постом.
3. Написать в комментарии минуту первой желтой карточки и id.
По окончанию матча контора определит 3 победителей и выдаст каждому по 2000 рублей фрибетом. Если правильных ответов будет больше, призовой фонд поделят между участниками поровну.
Чтобы увеличить размер бонуса, необходимо поставить на матч ЦСКА и московского «Спартака» минимум 300 рублей. Ограничений по коэффициентам нет. В случае победы БК удвоит размер выданного фрибета.
Внимание! Ставку нужно сделать до комментария к посту. В записи помимо времени первой желтой карты и id потребуется также написать номер купона. Отредактированные комментарии не участвуют в розыгрыше.
Фрибет нужно поставить в течение месяца после начисления. Подробные условия использования победителям сообщат отдельно.
Рассмотрим бонус букмекера подробнее.
Максимальный размер бонуса
4000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Объявят победителю
Минимальный коэффициент
Объявят победителю
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
05.10.2025 (16:30 МСК)
До 16:30 МСК 5 октября 2025 года букмекерская контора принимает прогнозы бетторов. «Балтбет» подведет итоги конкурса на следующий день.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требуется депозит
|➖ Сложно выиграть
|➕ Можно удвоить размер бонуса
Представленная акция «Балтбет» — хорошая возможность проверить собственную удачу. Спрогнозировать минуту первой желтой карточки нереально, поэтому шансы на победу призрачные. Однако от игроков практически ничего не требуется, поэтому попытать счастье все-таки стоит. Также предложение подходит для тех, кто и так планирует делать ставку на матч ЦСКА и московского «Спартака». Однако важно помнить, что комментарии принимаются до начала игры.