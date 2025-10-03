Фрибет до 4000 рублей от Балтбет: угадайте минуту первой желтой карточки в матче ЦСКА и московского «Спартака»

Чтобы получить фрибет от «Балтбет», игроку следует:

1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе.

2. Подписаться на Телеграм-канал букмекера и оставить реакцию под постом .

3. Написать в комментарии минуту первой желтой карточки и id.

По окончанию матча контора определит 3 победителей и выдаст каждому по 2000 рублей фрибетом. Если правильных ответов будет больше, призовой фонд поделят между участниками поровну.

Чтобы увеличить размер бонуса, необходимо поставить на матч ЦСКА и московского «Спартака» минимум 300 рублей. Ограничений по коэффициентам нет. В случае победы БК удвоит размер выданного фрибета.

Внимание! Ставку нужно сделать до комментария к посту. В записи помимо времени первой желтой карты и id потребуется также написать номер купона. Отредактированные комментарии не участвуют в розыгрыше.