БК Балтбет
Фрибет до 4000 рублей от Балтбет: угадайте минуту первой желтой карточки в матче ЦСКА и московского «Спартака»

Фрибет до 4000 рублей за верный прогноз

БК «Балтбет» разыгрывает 6000 рублей фрибетами между подписчиками. Для участия нужно использовать соцсети БК и угадать минуту первой желтой карточки в матче ЦСКА и московского «Спартака». Победители получат до 2000 рублей фрибетами, но условия конторы позволяют удвоить выигрыш. Максимум игрок заберет 4000.

Как получить фрибет до 4000 рублей от Балтбет за верно угаданную минуту первой желтой карты

Чтобы получить фрибет от «Балтбет», игроку следует:

1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе.

2. Подписаться на Телеграм-канал букмекера и оставить реакцию под постом.

3. Написать в комментарии минуту первой желтой карточки и id.

По окончанию матча контора определит 3 победителей и выдаст каждому по 2000 рублей фрибетом. Если правильных ответов будет больше, призовой фонд поделят между участниками поровну. 

Чтобы увеличить размер бонуса, необходимо поставить на матч ЦСКА и московского «Спартака» минимум 300 рублей. Ограничений по коэффициентам нет. В случае победы БК удвоит размер выданного фрибета.

Внимание! Ставку нужно сделать до комментария к посту. В записи помимо времени первой желтой карты и id потребуется также написать номер купона. Отредактированные комментарии не участвуют в розыгрыше. 

Как отыграть фрибет за верно угаданную минуту первой желтой карточки в Балтбет до 4000 рублей

Фрибет нужно поставить в течение месяца после начисления. Подробные условия использования победителям сообщат отдельно. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Рассмотрим бонус букмекера подробнее.

Максимальный размер бонуса

4000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Объявят победителю

Минимальный коэффициент

Объявят победителю

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

05.10.2025 (16:30 МСК)

До 16:30 МСК 5 октября 2025 года букмекерская контора принимает прогнозы бетторов. «Балтбет» подведет итоги конкурса на следующий день.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не требуется депозит➖ Сложно выиграть
➕ Можно удвоить размер бонуса 

Заключение

Представленная акция «Балтбет» — хорошая возможность проверить собственную удачу. Спрогнозировать минуту первой желтой карточки нереально, поэтому шансы на победу призрачные. Однако от игроков практически ничего не требуется, поэтому попытать счастье все-таки стоит. Также предложение подходит для тех, кто и так планирует делать ставку на матч ЦСКА и московского «Спартака». Однако важно помнить, что комментарии принимаются до начала игры. 

Валентин Васильев

