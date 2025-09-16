Геймбол от БК Балтбет: фрибет до 1200 рублей за пари на теннис в лайве

Фрибет начисляется игроку только при полном соблюдении установленных требований:

1. Войти в личный кабинет на сайте или через мобильное приложение «Балтбет».

2. Перейти в раздел акции «Геймбол» и подтвердить участие в программе.

3. Оформить и выиграть 3 пари в формате ординар в лайве на теннис.

4. Дождаться проверки выполнения задания и зачисления фрибета на счет.

Игрокам отводится 2 часа, чтобы совершить все необходимые ставки. Каждое пари должно быть заключено на сумму не менее 800 рублей. Размер фрибета определяется индивидуально и отображается в личном кабинете.