Геймбол от БК Балтбет: фрибет до 1200 рублей за пари на теннис в лайве

Букмекерская компания «Балтбет» открыла для своих клиентов специальную промоакцию, посвященную ставкам на теннис. Участникам предлагаются индивидуальные условия участия и возможность получить фрибет до 1200 рублей за выполнение заданий в лайв-режиме.
Фрибет начисляется игроку только при полном соблюдении установленных требований:
1. Войти в личный кабинет на сайте или через мобильное приложение «Балтбет».
2. Перейти в раздел акции «Геймбол» и подтвердить участие в программе.
3. Оформить и выиграть 3 пари в формате ординар в лайве на теннис.
4. Дождаться проверки выполнения задания и зачисления фрибета на счет.
Игрокам отводится 2 часа, чтобы совершить все необходимые ставки. Каждое пари должно быть заключено на сумму не менее 800 рублей. Размер фрибета определяется индивидуально и отображается в личном кабинете.
Подробные сведения о том, как использовать фрибет, доступны в профиле клиента. Бонус сохраняет активность в течение 30 дней и может быть применен к ставкам форматов ординар и экспресс. Итоговый коэффициент должен составлять не менее 1.40 и не более 100.00.
Упрощенный обзор условий доступен в таблице.
Максимальный размер бонуса
1200 ₽
Минимальный депозит
800 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
18.09.2025 (23:59 МСК)
Принять участие в акции второй раз не получится.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Пользователи с высокой активностью могут рассчитывать на увеличенный номинал фрибета
|➖ Ограниченное время — на выполнение задания дается всего 2 часа
|➕ Гибкие условия использования бонуса
Теннисный календарь сейчас максимально насыщен. В Чэнду проходит крупный мужской турнир, в Сеуле соревнуются женщины. Одновременно проходят различные региональные и международные соревнования. Перед стартом акции «Геймбол» стоит выбрать время с максимальным количеством матчей, чтобы иметь больше возможностей для выполнения заданий и получения фрибета.