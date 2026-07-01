Король продажи от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 4 проданные ставки

Партнерский проект
Для получения награды по промо «Король продажи» от букмекерской конторы Baltbet нужно оформить 4 пари подходящего формата и закрыть каждый купон продажей в течение 3 дней. На баланс беттора придет фрибет размером от 150 рублей.
Порядок участия выглядит так:
1. Пройти регистрацию на сайте Baltbet, если аккаунта еще нет.
2. Нажать кнопку «Участвовать» на странице предложения.
3. Оформить 4 пари на сумму от 100 рублей каждое.
4. Проверить, что коэффициент по каждому событию не ниже 1.60 (подходят ординары и экспрессы).
5. Продать все 4 купона до их автоматического расчета.
Ограничений по дисциплинам нет. Букмекером засчитываются события из любых видов спорта.
Фрибет действует для ставок с коэффициентами от 1.40 до 100.00. В рамках отыгрыша нельзя заключать ставки типа система. В экспрессе допускается не более 10 событий. На использование бонуса отводится 30 дней после его начисления.
Чтобы избежать недоразумений, рекомендуем заранее проверить условия акции.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
05.07.2026 (23:59 МСК)
Не подойдут пари, заключенные через оператора ППС, ставки за бонусные баллы или с бонусным кэфом.
Плюсы
Минусы
|➕ Открыта для новых и действующих клиентов Baltbet
|➖ Акция доступна только 1 раз
|➕ На выполнение задания дается 3 дня
«Король продажи» рассчитан на тех, кто ценит контроль над ситуацией и готов зафиксировать прибыль, не дожидаясь окончания события. Планка в 4 проданные ставки достаточно высокая, но 3 дня на выполнение задания оставляют достаточно времени для маневра.