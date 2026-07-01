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Король продажи от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 4 проданные ставки

Обновлено:
от 150 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет за 4 проданных пари
  • Как отыграть фрибет от 150 рублей по акции Король продажи от БК Балтбет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Для получения награды по промо «Король продажи» от букмекерской конторы Baltbet нужно оформить 4 пари подходящего формата и закрыть каждый купон продажей в течение 3 дней. На баланс беттора придет фрибет размером от 150 рублей.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет за 4 проданных пари

Порядок участия выглядит так:

1. Пройти регистрацию на сайте Baltbet, если аккаунта еще нет.

2. Нажать кнопку «Участвовать» на странице предложения.

3. Оформить 4 пари на сумму от 100 рублей каждое.

4. Проверить, что коэффициент по каждому событию не ниже 1.60 (подходят ординары и экспрессы).

5. Продать все 4 купона до их автоматического расчета.

Ограничений по дисциплинам нет. Букмекером засчитываются события из любых видов спорта.

Как отыграть фрибет от 150 рублей по акции Король продажи от БК Балтбет

Фрибет действует для ставок с коэффициентами от 1.40 до 100.00. В рамках отыгрыша нельзя заключать ставки типа система. В экспрессе допускается не более 10 событий. На использование бонуса отводится 30 дней после его начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет

Чтобы избежать недоразумений, рекомендуем заранее проверить условия акции.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

05.07.2026 (23:59 МСК)

Не подойдут пари, заключенные через оператора ППС, ставки за бонусные баллы или с бонусным кэфом.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Открыта для новых и действующих клиентов Baltbet➖ Акция доступна только 1 раз
➕ На выполнение задания дается 3 дня 

Заключение

«Король продажи» рассчитан на тех, кто ценит контроль над ситуацией и готов зафиксировать прибыль, не дожидаясь окончания события. Планка в 4 проданные ставки достаточно высокая, но 3 дня на выполнение задания оставляют достаточно времени для маневра.

Валентин Васильев

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