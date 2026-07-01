Король продажи от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 4 проданные ставки

Порядок участия выглядит так:

1. Пройти регистрацию на сайте Baltbet, если аккаунта еще нет.

2. Нажать кнопку «Участвовать» на странице предложения.

3. Оформить 4 пари на сумму от 100 рублей каждое.

4. Проверить, что коэффициент по каждому событию не ниже 1.60 (подходят ординары и экспрессы).

5. Продать все 4 купона до их автоматического расчета.

Ограничений по дисциплинам нет. Букмекером засчитываются события из любых видов спорта.