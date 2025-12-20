Ледяной заряд от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на хоккейные игры

Партнерский проект
Промо «Ледяной заряд» от букмекерской конторы «Балтбет» позволяет получить фрибет от 200 рублей за активность в хоккейной линии. Приз начисляется всем участникам, выполнившим задание в отведенный срок.
Получение фрибета возможно при точном соблюдении параметров задания:
1. Зарегистрируйтесь в букмекерской конторе «Балтбет» при отсутствии действующего аккаунта.
2. Откройте промостраницу акции «Ледяной заряд» и запустите задание.
3. Заключите 7 пари на любые хоккейные встречи с минимальной суммой 150 рублей и кэфом не ниже 1.70.
Все пари необходимо оформить в течение 24 часов после старта. Активные и постоянные клиенты платформы «Балтбет» могут рассчитывать на повышенный номинал фрибета.
Срок использования фрибета составляет 30 дней. Допускаются ординары и экспресс-ставки с коэффициентами в диапазоне от 1.40 до 100.00.
В таблице собраны все ключевые характеристики действующей акции.
Максимальный размер бонуса
200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.12.2025 (23:59 МСК)
Для поклонников футбольных ставок одновременно действует акция «Точный расчет».
Плюсы
Минусы
|➕ Без требования выигрыша ставок
|➖ Нужно оформить сразу 7 пари
|➕ Охватывает любые хоккейные матчи
Короткая акция от «Балтбет» на выходные. В расписании будет достаточно хоккейных матчей, выбор лиг и турниров ничем не ограничен. Благодаря этому подобрать подходящие варианты для ставок будет не трудно.