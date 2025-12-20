Ледяной заряд от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на хоккейные игры

Получение фрибета возможно при точном соблюдении параметров задания:

1. Зарегистрируйтесь в букмекерской конторе «Балтбет» при отсутствии действующего аккаунта.

2. Откройте промостраницу акции «Ледяной заряд» и запустите задание.

3. Заключите 7 пари на любые хоккейные встречи с минимальной суммой 150 рублей и кэфом не ниже 1.70.

Все пари необходимо оформить в течение 24 часов после старта. Активные и постоянные клиенты платформы «Балтбет» могут рассчитывать на повышенный номинал фрибета.