20 декабря 9:30ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Ледяной заряд от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на хоккейные игры

200 ₽
Бонус
15 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Выполните задание за сутки!

Промо «Ледяной заряд» от букмекерской конторы «Балтбет» позволяет получить фрибет от 200 рублей за активность в хоккейной линии. Приз начисляется всем участникам, выполнившим задание в отведенный срок.

Как получить фрибет от 200 рублей в БК Балтбет в рамках предложения Ледяной заряд

Свернуть

Получение фрибета возможно при точном соблюдении параметров задания:

1. Зарегистрируйтесь в букмекерской конторе «Балтбет» при отсутствии действующего аккаунта.

2. Откройте промостраницу акции «Ледяной заряд» и запустите задание.

3. Заключите 7 пари на любые хоккейные встречи с минимальной суммой 150 рублей и кэфом не ниже 1.70.

Все пари необходимо оформить в течение 24 часов после старта. Активные и постоянные клиенты платформы «Балтбет» могут рассчитывать на повышенный номинал фрибета.

Как отыграть бонус от 200 рублей за серию пари на хоккей в БК Балтбет

Свернуть

Срок использования фрибета составляет 30 дней. Допускаются ординары и экспресс-ставки с коэффициентами в диапазоне от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от БК Балтбет

Свернуть

В таблице собраны все ключевые характеристики действующей акции.

Максимальный размер бонуса

200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.12.2025 (23:59 МСК)

Для поклонников футбольных ставок одновременно действует акция «Точный расчет».

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Без требования выигрыша ставок➖ Нужно оформить сразу 7 пари
➕ Охватывает любые хоккейные матчи 

Заключение

Свернуть

Короткая акция от «Балтбет» на выходные. В расписании будет достаточно хоккейных матчей, выбор лиг и турниров ничем не ограничен. Благодаря этому подобрать подходящие варианты для ставок будет не трудно.

Валентин Васильев

