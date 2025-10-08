Пятерка атаки от БК Балтбет: фрибет на 250 рублей за ставки на хоккей

Чтобы забрать бонус за ставки на хоккей у Baltbet, пользователям следует:

1. Сделать профиль или залогиниться в БК.

2. Перейти в «Акции» и выбрать «Пятерка атаки».

3. Подтвердить участие и заключить 5 квалификационных пари.

Букмекер засчитывает ординары на хоккей по линии с кэфами более 1.60. Минимальная сумма — 300 рублей. После исполнения требований пользователю начислят фрибет установленного номинала. Участвовать в акции можно 1 раз.