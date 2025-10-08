Пятерка атаки от БК Балтбет: фрибет на 250 рублей за ставки на хоккей

Букмекер Baltbet выпустил акцию для всех фанатов хоккея. За ставки на любимую дисциплину БК подарит 250 рублей фрибетом. Игроку нужно заключить оговоренное количество пари за 3 дня с активации промо.
Чтобы забрать бонус за ставки на хоккей у Baltbet, пользователям следует:
1. Сделать профиль или залогиниться в БК.
2. Перейти в «Акции» и выбрать «Пятерка атаки».
3. Подтвердить участие и заключить 5 квалификационных пари.
Букмекер засчитывает ординары на хоккей по линии с кэфами более 1.60. Минимальная сумма — 300 рублей. После исполнения требований пользователю начислят фрибет установленного номинала. Участвовать в акции можно 1 раз.
В акции «Пятерка атаки» «Балтбет» использует стандартную практику и не делится условиями отыгрыша до начисления фрибета. После получения бонуса игроку сообщат все требования. «Балтбет» уточнит сроки действия, допустимый интервал коэффициентов и оставшиеся нюансы.
Подробная информация по бонусу «Пятерка атаки» собрана ниже.
Максимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.60
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
12.10.2025 (23:59 МСК)
На выполнение задания Baltbet отводит 3 дня. Повторное участие в акции недопустимо. Если вы не успеете сделать ставки за отведенный срок, бонус не выдадут.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия по пари
|➖ Небольшой номинал
|➕ Засчитываются выигрышные и проигрышные ставки
|➕ Дается 3 дня на выполнение задания
Контора выпустила максимально простую акцию для пользователей. За 5 пари игроки получат небольшой фрибет. Минимальный коэффициент ставки составляет 1.60, что дарит хорошие шансы на выигрыш.