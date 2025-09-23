7-й номер от БК Балтбет: фрибеты до 600 рублей за победные ставки на футбол

Партнерский проект
БК «Балтбет» приглашает игроков принять участие в акции «7-й номер». Каждый зарегистрированный пользователь может получить персональные задания по ставкам на футбол. Максимальный размер вознаграждения — фрибет 600 рублей.
Выполните простые действия и заберите бонус:
1. Создайте аккаунт в «Балтбет», если еще не зарегистрированы.
2. Откройте раздел акции «7-й номер» и выберите участие.
3. Выиграйте 7 ставок на футбольные матчи.
Игроку предлагается выполнить задание в течение 2 суток с момента активации. Каждая ставка должна иметь коэффициент не ниже 1.50 и сумму от 500 рублей. После успешного завершения миссии букмекер начислит фрибет в размере до 600 рублей. Размер вознаграждения может варьироваться индивидуально для каждого беттора.
После выполнения задания бонус автоматически зачисляется на счет и будет доступен в течение 30 дней. Использовать фрибет можно для одиночных ставок и экспрессов. Суммарный коэффициент ставки должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.
Таблица содержит полную информацию по акции.
Максимальный размер бонуса
600 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
25.09.2025 (23:59 МСК)
Каждый игрок может участвовать в промо только однажды.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Индивидуальный подход — участникам предоставляется собственное задание и размер бонуса
|➖ Требуется заключить 7 успешных ставок
|➕ Вознаграждение за выполнение условий зачисляется автоматически
В рамках промо все ставки необходимо выигрывать, что делает задание достаточно трудоемким. Чтобы получить бонус 600 рублей, участнику предстоит поставить минимум 3500 рублей. Предложение будет интересно в первую очередь игрокам, регулярно делающим одиночные ставки на футбол.