7-й номер от БК Балтбет: фрибеты до 600 рублей за победные ставки на футбол

Выполните простые действия и заберите бонус:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет», если еще не зарегистрированы.

2. Откройте раздел акции «7-й номер» и выберите участие.

3. Выиграйте 7 ставок на футбольные матчи.

Игроку предлагается выполнить задание в течение 2 суток с момента активации. Каждая ставка должна иметь коэффициент не ниже 1.50 и сумму от 500 рублей. После успешного завершения миссии букмекер начислит фрибет в размере до 600 рублей. Размер вознаграждения может варьироваться индивидуально для каждого беттора.