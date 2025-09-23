7-й номер от БК Балтбет: фрибеты до 600 рублей за победные ставки на футбол

Ведомости
Ставьте на футбол и получайте награду!

БК «Балтбет» приглашает игроков принять участие в акции «7-й номер». Каждый зарегистрированный пользователь может получить персональные задания по ставкам на футбол. Максимальный размер вознаграждения — фрибет 600 рублей.

Как получить бонус Балтбет до 600 рублей в рамках акции 7-й номер

Свернуть

Выполните простые действия и заберите бонус:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет», если еще не зарегистрированы.

2. Откройте раздел акции «7-й номер» и выберите участие.

3. Выиграйте 7 ставок на футбольные матчи.

Игроку предлагается выполнить задание в течение 2 суток с момента активации. Каждая ставка должна иметь коэффициент не ниже 1.50 и сумму от 500 рублей. После успешного завершения миссии букмекер начислит фрибет в размере до 600 рублей. Размер вознаграждения может варьироваться индивидуально для каждого беттора.

Как отыграть бонус Балтбет до 600 рублей за выигрышные ставки на футбол

Свернуть

После выполнения задания бонус автоматически зачисляется на счет и будет доступен в течение 30 дней. Использовать фрибет можно для одиночных ставок и экспрессов. Суммарный коэффициент ставки должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свернуть

Таблица содержит полную информацию по акции.

Максимальный размер бонуса

600 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

25.09.2025 (23:59 МСК)

Каждый игрок может участвовать в промо только однажды.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Индивидуальный подход — участникам предоставляется собственное задание и размер бонуса➖ Требуется заключить 7 успешных ставок
➕ Вознаграждение за выполнение условий зачисляется автоматически 

Заключение

Свернуть

В рамках промо все ставки необходимо выигрывать, что делает задание достаточно трудоемким. Чтобы получить бонус 600 рублей, участнику предстоит поставить минимум 3500 рублей. Предложение будет интересно в первую очередь игрокам, регулярно делающим одиночные ставки на футбол.

Валентин Васильев

