26 августа 14:49ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит

Семерка на удачу от БК Балтбет: фрибеты до 1500 рублей за победные ставки на футбол

1500 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Бонус за серию победных ставок!

Любители футбола получают шанс выиграть фрибеты до 1500 рублей вместе с БК «Балтбет». В рамках акции «Семерка на удачу» каждому зарегистрированному игроку нужно оформить 7 победных ставок на футбольные встречи.

Как получить бонус Балтбет до 1500 рублей по акции Семерка на удачу

Свернуть

Выполните несколько шагов и заберите фрибет:

1. Зарегистрируйтесь в «Балтбете» или авторизуйтесь в существующем аккаунте.

image not found

2. Перейдите на страницу промо «Семерка на удачу» и кликните «Участвовать».

3. Ознакомьтесь с персональными условиями задания, указанными для вашего профиля.

4. Сделайте 7 победных ставок на футбольные игры. Каждая на сумму от 1000 рублей с коэффициентом от 1,60. Тип пари — ординар.

Для выполнения задания участнику предоставляется 3-дневный период. В течение этого времени необходимо заключить все ставки с положительным исходом.

За успешное прохождение испытания «Балтбет» начислит фрибет до 1500 рублей. Размер бесплатной ставки может быть индивидуальным для каждого игрока.

Как отыграть бонус Балтбет до 1500 рублей за победные пари на футбол

Свернуть

Фрибет начисляется сразу после выполнения задания и остается активным 30 дней. Применять его разрешается на одиночные пари и экспрессы. Итоговый кэф ставки должен быть от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свернуть

Все тонкости акции собраны в таблице.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

28.08.2025 (23:59 МСК)

Повторное участие в акции не предусмотрено.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Участие в акции без лишней путаницы в правилах➖ Общий порог для выполнения задания — 7000 ₽
➕ Достойный размер бонуса — до 1500 ₽ 

Заключение

Свернуть

Фрибет в размере до 1500 рублей выглядит весьма привлекательным для «Балтбета», однако выполнить условия акции будет очень сложно. Игрокам предстоит не просто сделать 7 одиночных пари на футбол, но и выиграть их все. Такое испытание по силам далеко не каждому беттору.

Валентин Васильев

