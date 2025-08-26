Семерка на удачу от БК Балтбет: фрибеты до 1500 рублей за победные ставки на футбол

Партнерский проект
Любители футбола получают шанс выиграть фрибеты до 1500 рублей вместе с БК «Балтбет». В рамках акции «Семерка на удачу» каждому зарегистрированному игроку нужно оформить 7 победных ставок на футбольные встречи.
Выполните несколько шагов и заберите фрибет:
1. Зарегистрируйтесь в «Балтбете» или авторизуйтесь в существующем аккаунте.
2. Перейдите на страницу промо «Семерка на удачу» и кликните «Участвовать».
3. Ознакомьтесь с персональными условиями задания, указанными для вашего профиля.
4. Сделайте 7 победных ставок на футбольные игры. Каждая на сумму от 1000 рублей с коэффициентом от 1,60. Тип пари — ординар.
Для выполнения задания участнику предоставляется 3-дневный период. В течение этого времени необходимо заключить все ставки с положительным исходом.
За успешное прохождение испытания «Балтбет» начислит фрибет до 1500 рублей. Размер бесплатной ставки может быть индивидуальным для каждого игрока.
Фрибет начисляется сразу после выполнения задания и остается активным 30 дней. Применять его разрешается на одиночные пари и экспрессы. Итоговый кэф ставки должен быть от 1.40 до 100.00.
Все тонкости акции собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.08.2025 (23:59 МСК)
Повторное участие в акции не предусмотрено.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участие в акции без лишней путаницы в правилах
|➖ Общий порог для выполнения задания — 7000 ₽
|➕ Достойный размер бонуса — до 1500 ₽
Фрибет в размере до 1500 рублей выглядит весьма привлекательным для «Балтбета», однако выполнить условия акции будет очень сложно. Игрокам предстоит не просто сделать 7 одиночных пари на футбол, но и выиграть их все. Такое испытание по силам далеко не каждому беттору.