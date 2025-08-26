Семерка на удачу от БК Балтбет: фрибеты до 1500 рублей за победные ставки на футбол

Выполните несколько шагов и заберите фрибет:

1. Зарегистрируйтесь в «Балтбете» или авторизуйтесь в существующем аккаунте.

2. Перейдите на страницу промо «Семерка на удачу» и кликните «Участвовать».

3. Ознакомьтесь с персональными условиями задания, указанными для вашего профиля.

4. Сделайте 7 победных ставок на футбольные игры. Каждая на сумму от 1000 рублей с коэффициентом от 1,60. Тип пари — ординар.

Для выполнения задания участнику предоставляется 3-дневный период. В течение этого времени необходимо заключить все ставки с положительным исходом.

За успешное прохождение испытания «Балтбет» начислит фрибет до 1500 рублей. Размер бесплатной ставки может быть индивидуальным для каждого игрока.