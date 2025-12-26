Страйк на льду от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию успешных пари на хоккей

Начисление бонуса возможно только при выполнении всех требований:

1. Откройте счет в Baltbet.

2. Активируйте акцию «Страйк на льду».

3. Сделайте 3 последовательные ставки на хоккейные матчи и выиграйте их.

Принимаются только ординары с кэфом от 1.40 и минимальной суммой 300 рублей. Если хотя бы 1 ставка проигрывает, последовательность обнуляется. На выполнение условий выделено 24 часа.