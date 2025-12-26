Страйк на льду от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию успешных пари на хоккей

Партнерский проект
Промо «Страйк на льду» от БК «Балтбет» предлагает игрокам получать фрибеты за серию успешных ставок на хоккей. Для активации приза достаточно оформить и выиграть 3 последовательных пари.
Начисление бонуса возможно только при выполнении всех требований:
1. Откройте счет в Baltbet.
2. Активируйте акцию «Страйк на льду».
3. Сделайте 3 последовательные ставки на хоккейные матчи и выиграйте их.
Принимаются только ординары с кэфом от 1.40 и минимальной суммой 300 рублей. Если хотя бы 1 ставка проигрывает, последовательность обнуляется. На выполнение условий выделено 24 часа.
В течение 30 дней фрибет можно потратить на одиночные и экспресс-ставки. Важное условие — коэффициенты должны находиться в пределах от 1.40 до 100.00.
Таблица отображает основные сведения о промоакции.
Максимальный размер бонуса
200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.12.2025 (23:59 МСК)
Заключать пари можно через сайт или приложение букмекера.
Плюсы
Минусы
|➕ Отсутствуют сложные требования
|➖ Необходимость выигрывать 3 ставки подряд
|➕ Фрибет дает игроку большую свободу выбора
Правила акции достаточно строгие. Серия выигрышей обнуляется при первом поражении. Минимальная сумма пари при этом превышает сам фрибет.