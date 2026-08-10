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ГлавнаяБонусыФрибеты за Суперкубок УЕФА от БК BetBoom: розыгрыш 3 000 000 рублей
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Фрибеты за Суперкубок УЕФА от БК BetBoom: розыгрыш 3 000 000 рублей

Обновлено:
до 3 000 000 ₽ + подарки
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Поставьте на главный матч августа и заберите свою часть призового фонда!

Оператор BetBoom приурочил новую акцию к встрече ПСЖ и «Астон Виллы» в Суперкубке УЕФА. Букмекер разделит между участниками фиксированный призовой фонд в 3 000 000 рублей. Дополнительно будут разыграны копии свежего футбольного симулятора. Условия просты — достаточно оформить пари на матч от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.30.

Как получить фрибет БетБум до 3 000 000 рублей за ставку на игру ПСЖ-Астон Вилла

Чтобы претендовать на награду, бетторам нужно:

1. Зарегистрироваться в БК BetBoom, если аккаунта еще нет.

2. Открыть страницу акции в разделе бонусов и приступить к выполнению миссии.

3. Оформить ординар или экспресс на матч ПСЖ-«Астон Вилла» суммой от 1000 рублей и коэффициентом от 1.30.

Итог пари роли не играет. Фрибет начисляется всем, кто выполнил условие по ставке. Размер вознаграждения определится делением призового фонда в 3 000 000 на число участников. Чем больше игроков подключится к акции, тем скромнее выйдет номинал.

Также 10 счастливчикам достанется FC 27 для PS5 или Xbox. Этот приз разыгрывается случайно среди всех, кто выполнил условие букмекера.

Как отыграть бонус до 3 000 000 рублей от BetBoom за пари на Суперкубок УЕФА

Полученный фрибет отыгрывается на стандартных условиях букмекера. На протяжении 1 недели принимаются ординары и экспрессы с диапазоном коэффициентов от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3 000 000 рублей от BetBoom

Ниже приведена таблица со всеми условиями промоакции.

Максимальный размер бонуса

3 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

12.08.2026 (21:00 МСК)

Распределение фрибетов проведут 13 августа. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Гарантированный фрибет каждому, кто выполнит условия➖ Итоговый номинал подарка зависит от числа участников
➕ Дополнительный шанс выиграть FC 27 

Заключение

Акция не привязана к исходу Суперкубка, поэтому риск минимален. Фрибет достанется каждому, кто корректно оформит пари на игру ПСЖ и «Астон Виллы». Единственный нюанс — размер вознаграждения станет известен только в тот момент, когда букмекер точно подсчитает общее число участников.

Валентин Васильев

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