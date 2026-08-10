Фрибеты за Суперкубок УЕФА от БК BetBoom: розыгрыш 3 000 000 рублей
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Оператор BetBoom приурочил новую акцию к встрече ПСЖ и «Астон Виллы» в Суперкубке УЕФА. Букмекер разделит между участниками фиксированный призовой фонд в 3 000 000 рублей. Дополнительно будут разыграны копии свежего футбольного симулятора. Условия просты — достаточно оформить пари на матч от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.30.
Как получить фрибет БетБум до 3 000 000 рублей за ставку на игру ПСЖ-Астон Вилла
Чтобы претендовать на награду, бетторам нужно:
1. Зарегистрироваться в БК BetBoom, если аккаунта еще нет.
2. Открыть страницу акции в разделе бонусов и приступить к выполнению миссии.
3. Оформить ординар или экспресс на матч ПСЖ-«Астон Вилла» суммой от 1000 рублей и коэффициентом от 1.30.
Итог пари роли не играет. Фрибет начисляется всем, кто выполнил условие по ставке. Размер вознаграждения определится делением призового фонда в 3 000 000 на число участников. Чем больше игроков подключится к акции, тем скромнее выйдет номинал.
Также 10 счастливчикам достанется FC 27 для PS5 или Xbox. Этот приз разыгрывается случайно среди всех, кто выполнил условие букмекера.
Как отыграть бонус до 3 000 000 рублей от BetBoom за пари на Суперкубок УЕФА
Полученный фрибет отыгрывается на стандартных условиях букмекера. На протяжении 1 недели принимаются ординары и экспрессы с диапазоном коэффициентов от 1.30 до 3.50.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3 000 000 рублей от BetBoom
Ниже приведена таблица со всеми условиями промоакции.
Максимальный размер бонуса
3 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
12.08.2026 (21:00 МСК)
Распределение фрибетов проведут 13 августа.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Гарантированный фрибет каждому, кто выполнит условия
|➖ Итоговый номинал подарка зависит от числа участников
|➕ Дополнительный шанс выиграть FC 27
Заключение
Акция не привязана к исходу Суперкубка, поэтому риск минимален. Фрибет достанется каждому, кто корректно оформит пари на игру ПСЖ и «Астон Виллы». Единственный нюанс — размер вознаграждения станет известен только в тот момент, когда букмекер точно подсчитает общее число участников.