Фрибеты за Суперкубок УЕФА от БК BetBoom: розыгрыш 3 000 000 рублей

Чтобы претендовать на награду, бетторам нужно:

1. Зарегистрироваться в БК BetBoom, если аккаунта еще нет.

2. Открыть страницу акции в разделе бонусов и приступить к выполнению миссии.

3. Оформить ординар или экспресс на матч ПСЖ-«Астон Вилла» суммой от 1000 рублей и коэффициентом от 1.30.

Итог пари роли не играет. Фрибет начисляется всем, кто выполнил условие по ставке. Размер вознаграждения определится делением призового фонда в 3 000 000 на число участников. Чем больше игроков подключится к акции, тем скромнее выйдет номинал.

Также 10 счастливчикам достанется FC 27 для PS5 или Xbox. Этот приз разыгрывается случайно среди всех, кто выполнил условие букмекера.