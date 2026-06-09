Лети на UFC от БК BetBoom: фрибеты и поездка на соревнования в Азербайджан

Партнерский проект
Акция «Лети на UFC» от БК BetBoom открывает болельщикам возможность не только наблюдать за боями, но и оказаться на одном из турниров лично. Главным призом промо станет поездка на UFC Fight Night в Баку. Дополнительными наградами выступят фрибеты различного номинала.
Чтобы побороться за 1 из разыгрываемых призов, потребуется выполнить следующие условия:
1. Пройдите регистрацию в BetBoom, если ранее не пользовались сервисом.
2. Найдите сторис, посвященную акции «Лети на UFC».
3. Подтвердите участие, выбрав эмодзи самолета.
4. Оформите пари на турнир UFC Freedom 250 на сумму от 3000 рублей при кэфе 1.30 и выше.
Даже проигранная ставка позволяет претендовать на призы, если остальные условия акции соблюдены. После окончания промо специальный генератор случайных чисел выберет победителей из общего списка участников.
Только 1 игрок получит поездку на UFC Fight Night в Азербайджан. Остальные призеры — фрибеты, точная сумма которых пока не оговорена.
Владельцу главного приза букмекер обеспечит поездку в Баку, оплатив транспортные расходы и проживание. Бонусные фрибеты доступны для ставок на спорт и киберспорт с коэффициентами не ниже 1.30 и не выше 3.50. Их разрешено использовать как в одиночных ставках, так и в экспрессах. Срок действия бонуса — 7 дней.
Для удобства участников основные положения промо собраны в одном месте.
Максимальный размер бонуса
Поездка на турнир UFC
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.06.2026 (12:00 МСК)
Организатор не предусматривает возможности замены поездки на бонусные средства или другие призы.
Плюсы
Минусы
|➕ Букмекер берет на себя все организационные расходы по поездке в Азербайджан
|➖ Высокий минимальный размер квалификационной ставки — 3000 рублей
|➕ Наличие фрибетов для части победителей
Для поклонников смешанных единоборств такой приз можно назвать по-настоящему ценным. Итоги акции зависят исключительно от удачи, поэтому предугадать победителя нельзя. Возможно, именно ваш билет окажется счастливым и позволит отправиться на UFC Fight Night в Баку.