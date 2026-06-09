Лети на UFC от БК BetBoom: фрибеты и поездка на соревнования в Азербайджан

Чтобы побороться за 1 из разыгрываемых призов, потребуется выполнить следующие условия:

1. Пройдите регистрацию в BetBoom, если ранее не пользовались сервисом.

2. Найдите сторис, посвященную акции «Лети на UFC».

3. Подтвердите участие, выбрав эмодзи самолета.

4. Оформите пари на турнир UFC Freedom 250 на сумму от 3000 рублей при кэфе 1.30 и выше.

Даже проигранная ставка позволяет претендовать на призы, если остальные условия акции соблюдены. После окончания промо специальный генератор случайных чисел выберет победителей из общего списка участников.

Только 1 игрок получит поездку на UFC Fight Night в Азербайджан. Остальные призеры — фрибеты, точная сумма которых пока не оговорена.