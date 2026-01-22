БК BetBoom: iPhone 17 и другие призы за подписку на Telegram-каналы

Букмекер BetBoom проводит Telegram-акцию, приуроченную к старту нового теннисного сезона и первому в году турниру Большого шлема. В числе призов заявлены iPhone 17, AirPods 3 Pro и официальный мерч BB Tennis. Условия очень простые и сводятся к подписке на 2 канала и ожиданию итогов розыгрыша.