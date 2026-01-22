БК BetBoom: iPhone 17 и другие призы за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
Букмекер BetBoom проводит Telegram-акцию, приуроченную к старту нового теннисного сезона и первому в году турниру Большого шлема. В числе призов заявлены iPhone 17, AirPods 3 Pro и официальный мерч BB Tennis. Условия очень простые и сводятся к подписке на 2 канала и ожиданию итогов розыгрыша.
Чтобы быть допущенным к конкурсу, игроку нужно корректно завершить каждый этап промо:
1. Пройти регистрацию в BetBoom (для новых пользователей).
2. Подписаться на Telegram-каналы BetBoom и BB Tennis.
3. Подтвердить участие, кликнув «Участвую!» в конкурсном посте.
Результаты станут известны 3 февраля в 16:00 МСК. Победителей определят случайным образом среди всех участников.
Место
Приз
1
Смартфон iPhone 17
2
Беспроводные наушники AirPods 3 Pro
3
Фирменная сумка BB Tennis
4
Футболка с брендингом BB Tennis
5
Кепка BB Tennis
Техника и фирменный мерч передаются победителям без каких-либо условий по отыгрышу. Букмекер BetBoom организует доставку призов в пределах Российской Федерации.
Для корректного участия необходимо заранее ознакомиться с действующими ограничениями.
Максимальный размер бонуса
iPhone 17
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
03.02.2026 (16:00 МСК)
Начисление фрибетов в рамках данной акции не предусмотрено.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие не требует игровой активности
|➖ Количество призов строго фиксировано
|➕ В призовом фонде заявлена техника Apple и официальный мерч бренда
Призы представлены в малом количестве, но отличаются эксклюзивностью и ценностью. Участвовать разрешено всем клиентам букмекера при условии сохранения подписки до итогов розыгрыша.