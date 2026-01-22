Ведомости
БК BetBoom: iPhone 17 и другие призы за подписку на Telegram-каналы

Качественные подарки от BetBoom!

Букмекер BetBoom проводит Telegram-акцию, приуроченную к старту нового теннисного сезона и первому в году турниру Большого шлема. В числе призов заявлены iPhone 17, AirPods 3 Pro и официальный мерч BB Tennis. Условия очень простые и сводятся к подписке на 2 канала и ожиданию итогов розыгрыша.

Как получить iPhone 17 от БК BetBoom за участие в Telegram-розыгрыше

Чтобы быть допущенным к конкурсу, игроку нужно корректно завершить каждый этап промо:

1. Пройти регистрацию в BetBoom (для новых пользователей).

2. Подписаться на Telegram-каналы BetBoom и BB Tennis.

3. Подтвердить участие, кликнув «Участвую!» в конкурсном посте.

Результаты станут известны 3 февраля в 16:00 МСК. Победителей определят случайным образом среди всех участников.

Место

Приз

1

Смартфон iPhone 17

2

Беспроводные наушники AirPods 3 Pro

3

Фирменная сумка BB Tennis

4

Футболка с брендингом BB Tennis

5

Кепка BB Tennis

Как отыграть iPhone 17 и другие призы от BetBoom за победу в тг-конкурсе

Техника и фирменный мерч передаются победителям без каких-либо условий по отыгрышу. Букмекер BetBoom организует доставку призов в пределах Российской Федерации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

Для корректного участия необходимо заранее ознакомиться с действующими ограничениями.

Максимальный размер бонуса

iPhone 17

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

03.02.2026 (16:00 МСК)

Начисление фрибетов в рамках данной акции не предусмотрено.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие не требует игровой активности➖ Количество призов строго фиксировано
➕ В призовом фонде заявлена техника Apple и официальный мерч бренда 

Заключение

Призы представлены в малом количестве, но отличаются эксклюзивностью и ценностью. Участвовать разрешено всем клиентам букмекера при условии сохранения подписки до итогов розыгрыша.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
