БК BetBoom: фрибеты по 2000 рублей за прогноз на финалистов ЧМ-2026

Условия участия минимальны:

1. Создайте аккаунт в БК BetBoom.

2. Подпишитесь на Telegram-канал букмекера.

3. Откройте конкурсный пост и укажите в комментарии названия 2 сборных-финалистов.

По завершении плей-офф и определения реальной финальной пары букмекер подведет итоги розыгрыша. Организаторы выберут по 20 победителей, каждый из которых получит фрибет номиналом 2000 рублей. Если угадавших окажется больше 20, счастливчики среди них определятся жеребьевкой.

Отредактированный после публикации комментарий автоматически выбывает из розыгрыша. При попытке участвовать с нескольких профилей все заявки будут аннулированы.