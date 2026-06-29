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ЧМ-2026



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БК BetBoom: фрибеты по 2000 рублей за прогноз на финалистов ЧМ-2026

Обновлено:
2000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Проверьте свою интуицию!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 2000 рублей за победу в конкурсе прогнозов
  • Как отыграть бонус BetBoom до 2000 рублей за победу в розыгрыше
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Чемпионат мира по футболу 2026 года вошел в стадию плей-офф. Букмекер BetBoom к этому событию объявил конкурс: нужно назвать 2 сборные, которые встретятся в финальном матче турнира. Авторы точных прогнозов разделят бонусный фонд в 80 000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom до 2000 рублей за победу в конкурсе прогнозов

Условия участия минимальны:

1. Создайте аккаунт в БК BetBoom.

2. Подпишитесь на Telegram-канал букмекера.

3. Откройте конкурсный пост и укажите в комментарии названия 2 сборных-финалистов.

По завершении плей-офф и определения реальной финальной пары букмекер подведет итоги розыгрыша. Организаторы выберут по 20 победителей, каждый из которых получит фрибет номиналом 2000 рублей. Если угадавших окажется больше 20, счастливчики среди них определятся жеребьевкой.

Отредактированный после публикации комментарий автоматически выбывает из розыгрыша. При попытке участвовать с нескольких профилей все заявки будут аннулированы.

Как отыграть бонус BetBoom до 2000 рублей за победу в розыгрыше

Начисленный бонус подходит для одиночных ставок и экспрессов на события с коэффициентами в диапазоне от 1.30 до 3.50. В экспрессах оценивается итоговый кэф всей комбинации. Действую фрибет 1 неделю.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от BetBoom

Перед стартом стоит заранее разобраться в нескольких важных моментах.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

04.07.2026 (23:59 МСК)

Параллельно розыгрыш идет во «ВКонтакте» — там действуют те же правила.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Вход без финансовых вложений➖ При большом числе победителей места разыгрываются случайно
➕ Конкурс одновременно в 2 соцсетях 

Заключение

ЧМ-2026 добрался до самой захватывающей стадии. У каждого болельщика есть своя версия финальной пары. БК BetBoom предлагает озвучить ее с шансом забрать фрибет. Игроку не надо рисковать деньгами, достаточно вовремя оставить комментарий с названиями 2 сборных.

Валентин Васильев

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