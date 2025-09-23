Десятиминутка от БК Балтбет: фрибеты до 500 рублей за ординары на хоккей

Для получения необходимо выполнить следующие условия:

1. Создать аккаунт в БК «Балтбет», если его еще нет.

2. На странице акции «Десятиминутка» активировать участие.

3. За 3-дневный период с момента старта акции сделать 10 ординарных ставок на хоккейные матчи.

Для участия в акции пари должны быть с кэфом не ниже 1.60 и минимальной суммой 250 рублей. После выполнения всех условий «Балтбет» начислит каждому игроку фрибет до 500 рублей. Конкретный размер бонуса может варьироваться.