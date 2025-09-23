Десятиминутка от БК Балтбет: фрибеты до 500 рублей за ординары на хоккей

Партнерский проект
БК «Балтбет» дарит фрибет до 500 рублей за каждые 10 ординаров на хоккей. Промо доступно всем зарегистрированным игрокам.
Для получения необходимо выполнить следующие условия:
1. Создать аккаунт в БК «Балтбет», если его еще нет.
2. На странице акции «Десятиминутка» активировать участие.
3. За 3-дневный период с момента старта акции сделать 10 ординарных ставок на хоккейные матчи.
Для участия в акции пари должны быть с кэфом не ниже 1.60 и минимальной суммой 250 рублей. После выполнения всех условий «Балтбет» начислит каждому игроку фрибет до 500 рублей. Конкретный размер бонуса может варьироваться.
Фрибет можно использовать в течение 1 месяца на одиночные и экспресс-ставки. Диапазон коэффициентов от 1.40 до 100.00 открывает простор для аккуратных прогнозов и рискованных стратегий одновременно.
Ознакомьтесь с основными требованиями.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
250 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.09.2025 (23:59 МСК)
Акция доступна каждому игроку лишь однократно.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В зачет идут все ординары вне зависимости от исхода
|➖ Требуется заключить 10 пари на любые хоккейные события
|➕ Промо доступно каждому клиенту «Балтбет»
Предложение отлично подходит для игроков, которые делают ставки на хоккей регулярно. Остальным участникам выполнить все условия может быть непросто. Особенно огорчает, что для получения фрибета в 500 рублей потребуется проставить сумму в 5 раз больше.