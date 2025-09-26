Двойная передача от БК Балтбет: фрибеты до 1200 рублей за экспрессы на баскетбол

Партнерский проект
БК «Балтбет» дарит фанатам баскетбола возможность получать фрибеты за победные экспрессы. Максимальный размер награды — 1200 рублей.
Игрокам нужно последовательно выполнить все шаги:
1. Зарегистрироваться в БК «Балтбет» или авторизоваться в уже существующем аккаунте.
2. Перейти на страницу акции и активировать участие.
3. Сделать 2 успешных экспресса на баскетбольные матчи в рамках установленного срока.
4. Проверить, чтобы коэффициент каждой ставки были не ниже 1.20, а сумма пари — от 2200 рублей.
Акционный период длится 72 часа либо до окончания промо. После выполнения всех условий БК «Балтбет» начисляет фрибет до 1200 рублей.
В течение 1 месяца фрибет можно ставить на ординар или экспресс. Важно не забывать соблюдать диапазон коэффициентов от 1.40 до 100.00.
Все особенности акции собраны ниже.
Максимальный размер бонуса
1200 ₽
Минимальный депозит
2200 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.09.2025 (23:59 МСК)
Ставки через наземные пункты не включаются в расчет.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Достойный номинал фрибета — 1200 рублей
|➖ Участие в промо возможно при общей сумме пари от 4400 рублей
|➕ Задание можно выполнить в течение 72 часов
В этот уик-энд стартует сезон в Единой Лиге ВТБ, а также пройдут очередные туры европейских чемпионатов. БК «Балтбет» немного завысила минимальную сумму акционной ставки. При этом кэфы для участников остались вполне комфортными.