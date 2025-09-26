Двойная передача от БК Балтбет: фрибеты до 1200 рублей за экспрессы на баскетбол

Ведомости
Встречайте баскетбольный уик-энд с подарками!

БК «Балтбет» дарит фанатам баскетбола возможность получать фрибеты за победные экспрессы. Максимальный размер награды — 1200 рублей.

Как получить бонус Балтбет до 1200 рублей в рамках акции Двойная передача

Игрокам нужно последовательно выполнить все шаги:

1. Зарегистрироваться в БК «Балтбет» или авторизоваться в уже существующем аккаунте.

2. Перейти на страницу акции и активировать участие.

3. Сделать 2 успешных экспресса на баскетбольные матчи в рамках установленного срока.

4. Проверить, чтобы коэффициент каждой ставки были не ниже 1.20, а сумма пари — от 2200 рублей.

Акционный период длится 72 часа либо до окончания промо. После выполнения всех условий БК «Балтбет» начисляет фрибет до 1200 рублей.

Как отыграть бонус Балтбет до 1200 рублей за экспрессы на баскетбол

В течение 1 месяца фрибет можно ставить на ординар или экспресс. Важно не забывать соблюдать диапазон коэффициентов от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Все особенности акции собраны ниже.

Максимальный размер бонуса

1200 ₽

Минимальный депозит

2200 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

28.09.2025 (23:59 МСК)

Ставки через наземные пункты не включаются в расчет.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Достойный номинал фрибета — 1200 рублей➖ Участие в промо возможно при общей сумме пари от 4400 рублей
➕ Задание можно выполнить в течение 72 часов 

Заключение

В этот уик-энд стартует сезон в Единой Лиге ВТБ, а также пройдут очередные туры европейских чемпионатов. БК «Балтбет» немного завысила минимальную сумму акционной ставки. При этом кэфы для участников остались вполне комфортными.

Валентин Васильев

