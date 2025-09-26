Двойная передача от БК Балтбет: фрибеты до 1200 рублей за экспрессы на баскетбол

Игрокам нужно последовательно выполнить все шаги:

1. Зарегистрироваться в БК «Балтбет» или авторизоваться в уже существующем аккаунте.

2. Перейти на страницу акции и активировать участие.

3. Сделать 2 успешных экспресса на баскетбольные матчи в рамках установленного срока.

4. Проверить, чтобы коэффициент каждой ставки были не ниже 1.20, а сумма пари — от 2200 рублей.

Акционный период длится 72 часа либо до окончания промо. После выполнения всех условий БК «Балтбет» начисляет фрибет до 1200 рублей.