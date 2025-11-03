БК Фонбет: фрибет до 1 000 000 рублей за верные прогнозы на еврокубки

Партнерский проект
В промо БК Fonbet могут участвовать все зарегистрированные и идентифицированные клиенты. Условий всего 2 — предсказать исходы матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также совершить ставку на 1000 рублей. Даже 1 верный прогноз принесет игроку фрибет.
Участие в акции возможно при следующих условиях:
1. Завершенная регистрация на платформе БК Fonbet.
2. Пройденная процедура идентификации.
3. Сделаны прогнозы на исход всех предложенных матчей.
4. Совершена ставка (может быть экспресс или ординар) на сумму от 1000 рублей с минимальным кэфом 1.50.
Участнику необходимо указать исходы всех матчей, представленных в акции:
Участников промо разделят на 3 категории в зависимости от числа правильно угаданных исходов матчей. В каждой группе будет разыгран пул фрибетов в размере 1 000 000 рублей.
Количество точных прогнозов
Призовой фонд
11-12
1 000 000 ₽
7-10
1 000 000 ₽
1-6
1 000 000 ₽
Призовой фонд в каждой группе будет разделен поровну между победителями.
Букмекер установил обычные условия для отыгрыша. Фрибет доступен в течение 7 дней и может быть использован на одиночные ставки с коэффициентом до 3.00. Если не успеть применить фрибет в срок, он будет аннулирован.
Пройдемся по основным моментам использования бонуса более детально.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.11.2025 (22:00 МСК)
Правила предусматривают не более 1 участия на человека. Повторные попытки не учитываются.
Плюсы
Минусы
|➕ Чтобы получить фрибет, достаточно угадать результат хотя бы 1 игры
|➖ Чем больше победителей, тем меньше фрибет получит игрок
|➕ Простые правила участия — достаточно ставки и оформления прогнозов
Участникам предлагается прогнозировать результаты ключевых матчей европейских клубных турниров. Благодаря большому выбору игр угадать несколько исходов вполне реально. По итогам акции букмекер начислит фрибет прямо на счет пользователя.