3 ноября 7:12
БК ФонбетФрибеты за депозит
logo

БК Фонбет: фрибет до 1 000 000 рублей за верные прогнозы на еврокубки

1000000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит

Угадайте исходы топ-матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы!

В промо БК Fonbet могут участвовать все зарегистрированные и идентифицированные клиенты. Условий всего 2 — предсказать исходы матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также совершить ставку на 1000 рублей. Даже 1 верный прогноз принесет игроку фрибет.

Как получить бонус Fonbet до 1 000 000 рублей за прогноз на еврокубки



Участие в акции возможно при следующих условиях:

1. Завершенная регистрация на платформе БК Fonbet.

2. Пройденная процедура идентификации.

3. Сделаны прогнозы на исход всех предложенных матчей.

4. Совершена ставка (может быть экспресс или ординар) на сумму от 1000 рублей с минимальным кэфом 1.50.

Участнику необходимо указать исходы всех матчей, представленных в акции:

  • «Ливерпуль» (Англия) — «Реал Мадрид» (Испания).
  • «ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия).
  • «Марсель» (Франция) — «Аталанта» (Италия).
  • «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия).
  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Лилль» (Франция).
  • «Майнц» (Германия) — «Фиорентина» (Италия).
  • «Бетис» (Испания) — «Лион» (Франция).
  • «Рейнджерс» (Шотландия) — «Рома» (Италия).
  • «Штутгарт» (Германия) — «Фейеноорд» (Нидерланды).
  • «Кристал Пэлас» (Англия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды).
  • «Райо Вальекано» (Испания) — «Лех Познань» (Польша).
  • «Хеккен» (Швеция) — «Страсбур» (Франция).

Участников промо разделят на 3 категории в зависимости от числа правильно угаданных исходов матчей. В каждой группе будет разыгран пул фрибетов в размере 1 000 000 рублей.

Количество точных прогнозов

Призовой фонд

11-12

1 000 000 ₽

7-10

1 000 000 ₽

1-6

1 000 000 ₽

Призовой фонд в каждой группе будет разделен поровну между победителями.

Как отыграть бонус Fonbet до 1 000 000 рублей за прогнозы на матчи еврокубков



Букмекер установил обычные условия для отыгрыша. Фрибет доступен в течение 7 дней и может быть использован на одиночные ставки с коэффициентом до 3.00. Если не успеть применить фрибет в срок, он будет аннулирован.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Фонбет



Пройдемся по основным моментам использования бонуса более детально.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

04.11.2025 (22:00 МСК)

Правила предусматривают не более 1 участия на человека. Повторные попытки не учитываются.

Преимущества и недостатки



Плюсы 

Минусы

➕ Чтобы получить фрибет, достаточно угадать результат хотя бы 1 игры➖ Чем больше победителей, тем меньше фрибет получит игрок
➕ Простые правила участия — достаточно ставки и оформления прогнозов 

Заключение



Участникам предлагается прогнозировать результаты ключевых матчей европейских клубных турниров. Благодаря большому выбору игр угадать несколько исходов вполне реально. По итогам акции букмекер начислит фрибет прямо на счет пользователя.

Валентин Васильев

