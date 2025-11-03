БК Фонбет: фрибет до 1 000 000 рублей за верные прогнозы на еврокубки

Участие в акции возможно при следующих условиях:

1. Завершенная регистрация на платформе БК Fonbet.

2. Пройденная процедура идентификации.

3. Сделаны прогнозы на исход всех предложенных матчей.

4. Совершена ставка (может быть экспресс или ординар) на сумму от 1000 рублей с минимальным кэфом 1.50.

Участнику необходимо указать исходы всех матчей, представленных в акции:

«Ливерпуль» (Англия) — «Реал Мадрид» (Испания).

«ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия).

«Марсель» (Франция) — «Аталанта» (Италия).

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Лилль» (Франция).

«Майнц» (Германия) — «Фиорентина» (Италия).

«Бетис» (Испания) — «Лион» (Франция).

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Рома» (Италия).

«Штутгарт» (Германия) — «Фейеноорд» (Нидерланды).

«Кристал Пэлас» (Англия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды).

«Райо Вальекано» (Испания) — «Лех Познань» (Польша).

«Хеккен» (Швеция) — «Страсбур» (Франция).

Участников промо разделят на 3 категории в зависимости от числа правильно угаданных исходов матчей. В каждой группе будет разыгран пул фрибетов в размере 1 000 000 рублей.

Количество точных прогнозов Призовой фонд 11-12 1 000 000 ₽ 7-10 1 000 000 ₽ 1-6 1 000 000 ₽

Призовой фонд в каждой группе будет разделен поровну между победителями.