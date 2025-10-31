БК Fonbet: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
Букмекер Fonbet анонсировал промоакцию для всех любителей киберспорта. За небольшую ставку контора открывает доступ к «Колесу удачи», где можно получить до 50 000 рублей фрибетами. Далее представлены все подробности конкурса.
Для участия в промоакции нужно:
1. Сделать профиль в Fonbet.
2. Применить промокод PGL в ЛК.
3. Заключить пари по условиям конкурса.
4. Активировать «Колесо удачи».
Всего игроку дадут 2 попытки — с запуском плей-офф и во время гранд-финала. Минимальный размер пари — 1000 рублей. Минимальный кэф — 1.50. Учитываются ординары и экспрессы на матчи PGL и остальных киберспортивных турниров.
Предоставленный бонус работает 7 суток после начисления. Он отыгрывается на одиночных пари. Интервал коэффициентов — 1.01-3.00. Если опоздать, фрибет аннулируют.
Вся информация по бонусному предложению собрана ниже.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.11.2025 (14:00 МСК)
На 14:00 МСК 1 ноября 2025 года запланирован гранд-финал PGL Masters Bucharest. Именно в это время организаторы планируют завершить акцию.
Плюсы
Минусы
|➕ Лояльные условия по квалификационному пари
|➖ Размер бонуса зависит от удачи пользователя
|➕ Можно получить до 50 000 ₽
|➕ Простой отыгрыш фрибета
Букмекерская контора выпустила акцию с максимально простой механикой. Возможность активировать «Колесо удачи» не зависит от итогов ставки. Бонус подходит всем пользователям, желающим испытать фортуну и забрать максимальный фрибет.