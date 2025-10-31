Ведомости
31 октября 10:37ГлавнаяБонусы
БК ФонбетПромокодыПромокод Фонбет
logo

БК Fonbet: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

50000 ₽
Бонус
21 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Крутите «Колесо удачи» и выиграйте до 50 000 рублей

Букмекер Fonbet анонсировал промоакцию для всех любителей киберспорта. За небольшую ставку контора открывает доступ к «Колесу удачи», где можно получить до 50 000 рублей фрибетами. Далее представлены все подробности конкурса. 

Как получить бонус Fonbet до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Свернуть

Для участия в промоакции нужно:

1. Сделать профиль в Fonbet.

2. Применить промокод PGL в ЛК.

3. Заключить пари по условиям конкурса. 

4. Активировать «Колесо удачи».

Всего игроку дадут 2 попытки — с запуском плей-офф и во время гранд-финала. Минимальный размер пари — 1000 рублей. Минимальный кэф — 1.50. Учитываются ординары и экспрессы на матчи PGL и остальных киберспортивных турниров. 

Как отыграть бонус Fonbet до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Свернуть

Предоставленный бонус работает 7 суток после начисления. Он отыгрывается на одиночных пари. Интервал коэффициентов — 1.01-3.00. Если опоздать, фрибет аннулируют. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК Fonbet

Свернуть

Вся информация по бонусному предложению собрана ниже.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.11.2025 (14:00 МСК)

На 14:00 МСК 1 ноября 2025 года запланирован гранд-финал PGL Masters Bucharest. Именно в это время организаторы планируют завершить акцию.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Лояльные условия по квалификационному пари➖ Размер бонуса зависит от удачи пользователя
➕ Можно получить до 50 000 ₽ 
➕ Простой отыгрыш фрибета 

Заключение

Свернуть

Букмекерская контора выпустила акцию с максимально простой механикой. Возможность активировать «Колесо удачи» не зависит от итогов ставки. Бонус подходит всем пользователям, желающим испытать фортуну и забрать максимальный фрибет.

Валентин Васильев

