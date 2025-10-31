БК Fonbet: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Для участия в промоакции нужно:

1. Сделать профиль в Fonbet.

2. Применить промокод PGL в ЛК.

3. Заключить пари по условиям конкурса.

4. Активировать «Колесо удачи».

Всего игроку дадут 2 попытки — с запуском плей-офф и во время гранд-финала. Минимальный размер пари — 1000 рублей. Минимальный кэф — 1.50. Учитываются ординары и экспрессы на матчи PGL и остальных киберспортивных турниров.