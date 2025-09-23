Ведомости
23 сентября 14:13
БК БалтбетФрибеты за депозит

Комбо-стратегия от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за экспрессы на киберспорт

1000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Собирайте экспрессы на кибер и получайте персональные бонусы!

БК «Балтбет» приглашает любителей киберспорта принять участие в предложении «Комбо-стратегия». Бетторы, которые оформят 4 экспресса с 2 исходами в каждом, смогут получить фрибет на сумму до 1000 рублей.

Как получить бонус Балтбет до 1000 рублей по акции Комбо-стратегия

Свернуть

Для участия в акции необходимо выполнить определенные условия:

1. Создать аккаунт в БК «Балтбет», если ранее регистрация не производилась.

2. Перейти на страницу акции «Комбо-стратегия» и активировать участие.

3. В течение 3 дней собрать 4 экспресса на киберспортивные события.

Минимальная сумма ставки — 1500 рублей. Коэффициент каждого исхода должен быть не ниже 1.10.

Как отыграть бонус Балтбет до 1000 рублей за экспрессы на киберспорт

Свернуть

Фрибет остается действительным на протяжении 30 дней. Его можно применять для одиночных ставок либо экспрессов. Общий коэффициент пари при этом должен находиться в границах от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свернуть

Основные моменты по использованию фрибета собраны ниже.

 

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

28.09.2025 (23:59 МСК)

Участвовать в промо более 1 раза нельзя.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Полученный фрибет подходит для различных типов ставок➖ Требуется сделать ставки на общую сумму 6000 рублей
➕ Бонус сохраняет активность в течение длительного времени 

Заключение

Свернуть

Номинал бонуса уступает стоимости 1 акционной ставки. Чтобы активировать фрибет, потребуется оформить не менее 4 пари. Предложение вряд ли будет выгодным для случайных участников. Разве что вы уже собирались делать экспрессы на киберспортивную линию.

Валентин Васильев

