Комбо-стратегия от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за экспрессы на киберспорт

Партнерский проект
БК «Балтбет» приглашает любителей киберспорта принять участие в предложении «Комбо-стратегия». Бетторы, которые оформят 4 экспресса с 2 исходами в каждом, смогут получить фрибет на сумму до 1000 рублей.
Для участия в акции необходимо выполнить определенные условия:
1. Создать аккаунт в БК «Балтбет», если ранее регистрация не производилась.
2. Перейти на страницу акции «Комбо-стратегия» и активировать участие.
3. В течение 3 дней собрать 4 экспресса на киберспортивные события.
Минимальная сумма ставки — 1500 рублей. Коэффициент каждого исхода должен быть не ниже 1.10.
Фрибет остается действительным на протяжении 30 дней. Его можно применять для одиночных ставок либо экспрессов. Общий коэффициент пари при этом должен находиться в границах от 1.40 до 100.00.
Основные моменты по использованию фрибета собраны ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.09.2025 (23:59 МСК)
Участвовать в промо более 1 раза нельзя.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Полученный фрибет подходит для различных типов ставок
|➖ Требуется сделать ставки на общую сумму 6000 рублей
|➕ Бонус сохраняет активность в течение длительного времени
Номинал бонуса уступает стоимости 1 акционной ставки. Чтобы активировать фрибет, потребуется оформить не менее 4 пари. Предложение вряд ли будет выгодным для случайных участников. Разве что вы уже собирались делать экспрессы на киберспортивную линию.