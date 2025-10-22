Большой турнир экспресс от БК Leon: фрибет до 20 000 рублей за множественные пари

Букмекерская контора Leon разыграет между пользователями призовой фонд на 200 000 рублей фрибетами. Чтобы побороться за награду, придется заключать экспресс-ставки в соответствии с условиями БК. В конце турнира контора сформирует топ-100 и выдаст призерам от 1000 до 20 000 рублей. Акция входит в бонус «Большой турнир», поэтому особо удачливые игроки смогут получить дополнительные подарки.