Большой турнир экспресс от БК Leon: фрибет до 20 000 рублей за множественные пари

Букмекерская контора Leon разыграет между пользователями призовой фонд на 200 000 рублей фрибетами. Чтобы побороться за награду, придется заключать экспресс-ставки в соответствии с условиями БК. В конце турнира контора сформирует топ-100 и выдаст призерам от 1000 до 20 000 рублей. Акция входит в бонус «Большой турнир», поэтому особо удачливые игроки смогут получить дополнительные подарки.
Участникам промоакции необходимо:
1. Зарегистрироваться в БК «Леон».
2. Подтвердить участие в конкурсе.
3. Поставить на экспресс от 500 рублей.
Коэффициент минимум 1 исхода в билете должен начинаться от 1.70. Каждая выигранная ставка принесет участнику 1 балл. После окончания турнира букмекерская контора подсчитает число набранных баллов и распределит пользователей по таблице лидеров. Номинал полученного фрибета зависит от занятого места.
Место
Размер бонуса
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
10 000 ₽
4
8000 ₽
5-6
5000 ₽
7-10
3000 ₽
11-20
2500 ₽
21-40
2000 ₽
41-100
1000 ₽
Полученный приз можно использовать на ординаре или экспрессе с коэффициентом от 1.30. Контора установила жесткие условия по таймингу. На использование фрибета отводится 7 суток. Сделанная ставка должна быть рассчитана в течение 14 дней.
Подробные условия по использованию бонуса сведены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Засчитываются даже экспрессы с 2 исходами
|➖ Баллы начисляются в случае победы
|➕ Размер ставки — 500 рублей
Leon сделал хорошее предложение для любителей экспрессов. Дополнительное преимущество в том, что акция БК суммируется с бонусом на экспрессы. Вы можете участвовать в турнирах и получать дополнительный коэффициент в случае выигрыша.