13 ноября 10:47ГлавнаяБонусы
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Дерби от БК Леон: фрибеты до 35 000 рублей за ставки на футбол

35000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Побеждайте в «Дерби» и получайте фрибеты до 35 000 рублей!

Букмекерская компания «Леон» запускает акцию «Дерби». Она приурочена к 19 туру ФНЛ и встрече «СКА-Хабаровск» — «Енисей». Участники смогут побороться за фрибеты из призового фонда 100 000 рублей, совершая ставки на футбольные события. 

Как получить бонус БК Леон до 35 000 рублей по акции Дерби

Свернуть

Фрибеты будут предоставлены после соблюдения всех требований:

1. Создайте аккаунт либо войдите в личный кабинет на сайте БК «Леон».

2. Перейдите на промостраницу «Дерби» и активируйте участие.

3. Делайте ставки на футбольные матчи с кэфом от 1.50 и суммой от 500 рублей, чтобы накапливать очки.

Любое квалифицирующее пари — одиночное или экспресс — приносит 1 балл. В акции «Дерби» призы получают 20 участников, набравших наибольшее количество очков. Позиция в турнирной таблице определяется суммой баллов, при равенстве побеждает участник, который набрал их раньше.

Место

Фрибет

1

35 000 ₽

2

20 000 ₽

3

15 000 ₽

4

5000 ₽

5

2500 ₽

6-10

2000 ₽

11-15

1500 ₽

16-20

1000 ₽

Как отыграть бонус Леон до 35 000 рублей за пари на футбольные матчи

Свернуть

Фрибет может быть использован только для 1 ставки. Для его активации необходимо выбрать одиночное или экспресс-пари с коэффициентом не менее 1.30. Сделать ставку следует в течение 7 дней с момента получения фрибета, расчет пари должен произойти не позднее 14 суток.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 35 000 рублей от Леона

Свернуть

Ключевые правила участия показаны в таблице.

Максимальный размер бонуса

35 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

16.11.2025 (23:59 МСК)

Ставки на противоположные исходы одного события ведут к дисквалификации.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Очки начисляются за любые квалифицирующие пари, вне зависимости от их исхода➖ Краткий срок проведения — промо длится всего несколько дней
➕ Большой призовой фонд — 100 000 ₽ фрибетами для 20 лучших участников 

Заключение

Свернуть

«Дерби» приурочено к 19 туру ФНЛ, но ставки можно делать на любые футбольные встречи без ограничений. Победителями станут участники с наибольшим количеством пари. Игрокам с небольшим банкроллом будет сложнее конкурировать.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer413 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer34 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer413 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
