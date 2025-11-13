Дерби от БК Леон: фрибеты до 35 000 рублей за ставки на футбол

Фрибеты будут предоставлены после соблюдения всех требований:

1. Создайте аккаунт либо войдите в личный кабинет на сайте БК «Леон».

2. Перейдите на промостраницу «Дерби» и активируйте участие.

3. Делайте ставки на футбольные матчи с кэфом от 1.50 и суммой от 500 рублей, чтобы накапливать очки.

Любое квалифицирующее пари — одиночное или экспресс — приносит 1 балл. В акции «Дерби» призы получают 20 участников, набравших наибольшее количество очков. Позиция в турнирной таблице определяется суммой баллов, при равенстве побеждает участник, который набрал их раньше.