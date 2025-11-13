Дерби от БК Леон: фрибеты до 35 000 рублей за ставки на футбол

Партнерский проект
Букмекерская компания «Леон» запускает акцию «Дерби». Она приурочена к 19 туру ФНЛ и встрече «СКА-Хабаровск» — «Енисей». Участники смогут побороться за фрибеты из призового фонда 100 000 рублей, совершая ставки на футбольные события.
Фрибеты будут предоставлены после соблюдения всех требований:
1. Создайте аккаунт либо войдите в личный кабинет на сайте БК «Леон».
2. Перейдите на промостраницу «Дерби» и активируйте участие.
3. Делайте ставки на футбольные матчи с кэфом от 1.50 и суммой от 500 рублей, чтобы накапливать очки.
Любое квалифицирующее пари — одиночное или экспресс — приносит 1 балл. В акции «Дерби» призы получают 20 участников, набравших наибольшее количество очков. Позиция в турнирной таблице определяется суммой баллов, при равенстве побеждает участник, который набрал их раньше.
Место
Фрибет
1
35 000 ₽
2
20 000 ₽
3
15 000 ₽
4
5000 ₽
5
2500 ₽
6-10
2000 ₽
11-15
1500 ₽
16-20
1000 ₽
Фрибет может быть использован только для 1 ставки. Для его активации необходимо выбрать одиночное или экспресс-пари с коэффициентом не менее 1.30. Сделать ставку следует в течение 7 дней с момента получения фрибета, расчет пари должен произойти не позднее 14 суток.
Ключевые правила участия показаны в таблице.
Максимальный размер бонуса
35 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.11.2025 (23:59 МСК)
Ставки на противоположные исходы одного события ведут к дисквалификации.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Очки начисляются за любые квалифицирующие пари, вне зависимости от их исхода
|➖ Краткий срок проведения — промо длится всего несколько дней
|➕ Большой призовой фонд — 100 000 ₽ фрибетами для 20 лучших участников
«Дерби» приурочено к 19 туру ФНЛ, но ставки можно делать на любые футбольные встречи без ограничений. Победителями станут участники с наибольшим количеством пари. Игрокам с небольшим банкроллом будет сложнее конкурировать.