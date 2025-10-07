Бонус от БК Leon на сумму 1000 рублей за депозит

Leon выделяет на использование фрибета 2 суток. Контора разрешает ставить ординар или экспресс с коэффициентом 1.70-3.00. Учитываются ставки в лайве и по линии.

При расчете пари возвратом (коэффициент 1.00) игрок сможет использовать фрибет повторно. Новую ставку нужно заключить в пределах 2-х дней с момента зачисления бонуса.