7 октября 12:04ГлавнаяБонусы
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Бонус от БК Leon на сумму 1000 рублей за депозит

1000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
2 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Забирайте 1000 рублей за пополнение!!!

В акции «Фрибет 1000 ₽» Leon предлагает игрокам пополнить лицевой счет и забрать фрибет на 1000 рублей. Здесь нет общего призового фонда, поэтому его получат все участники программы без исключения. 

Как получить бонус 1000 рублей от БК Leon за депозит

Свернуть

Каждому участнику промоакции следует:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.

2. Перейти на страницу акции и подтвердить участие.

3. Внести одним платежом от 2000 рублей.

Бонус зачисляется автоматически. Если фрибет не поступил, необходимо обратиться в службу поддержки букмекера. 

Как отыграть бонус от БК Leon на 1000 рублей за депозит

Свернуть

Leon выделяет на использование фрибета 2 суток. Контора разрешает ставить ординар или экспресс с коэффициентом 1.70-3.00. Учитываются ставки в лайве и по линии. 

При расчете пари возвратом (коэффициент 1.00) игрок сможет использовать фрибет повторно. Новую ставку нужно заключить в пределах 2-х дней с момента зачисления бонуса. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Leon

Свернуть

Основные условия по акции представлены далее.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

2 дня

Срок окончания акции

08.10.2025 (23:59 МСК)

Игроку нужно предварительно активировать участие в акции. Если этого не сделать, после пополнения фрибет не начислят.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Простые условия начисления➖ Номинал фрибета
➕ Удобный отыгрыш➖ Требуется дополнительная активация участия

Заключение

Свернуть

«Фрибет 1000 ₽» — одна из простейших акций букмекерской конторы Leon. Для участия вам нужно только пополнить счет на 2000 рублей. Важно запомнить, что условия не объединяются с другими предложениями БК. Если вы участвуете в нескольких акциях Leon, где требуется пополнение, вносить депозит нужно каждый раз. 

Валентин Васильев

Смотреть всё

