Бонус от БК Leon на сумму 1000 рублей за депозит

В акции «Фрибет 1000 ₽» Leon предлагает игрокам пополнить лицевой счет и забрать фрибет на 1000 рублей. Здесь нет общего призового фонда, поэтому его получат все участники программы без исключения.
Каждому участнику промоакции следует:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.
2. Перейти на страницу акции и подтвердить участие.
3. Внести одним платежом от 2000 рублей.
Бонус зачисляется автоматически. Если фрибет не поступил, необходимо обратиться в службу поддержки букмекера.
Leon выделяет на использование фрибета 2 суток. Контора разрешает ставить ординар или экспресс с коэффициентом 1.70-3.00. Учитываются ставки в лайве и по линии.
При расчете пари возвратом (коэффициент 1.00) игрок сможет использовать фрибет повторно. Новую ставку нужно заключить в пределах 2-х дней с момента зачисления бонуса.
Основные условия по акции представлены далее.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
2 дня
Срок окончания акции
08.10.2025 (23:59 МСК)
Игроку нужно предварительно активировать участие в акции. Если этого не сделать, после пополнения фрибет не начислят.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия начисления
|➖ Номинал фрибета
|➕ Удобный отыгрыш
|➖ Требуется дополнительная активация участия
«Фрибет 1000 ₽» — одна из простейших акций букмекерской конторы Leon. Для участия вам нужно только пополнить счет на 2000 рублей. Важно запомнить, что условия не объединяются с другими предложениями БК. Если вы участвуете в нескольких акциях Leon, где требуется пополнение, вносить депозит нужно каждый раз.