БК Леон: розыгрыш 50 премиум-аккаунтов в Telegram за подписку на канал

Партнерский проект
БК Leon продолжает радовать своих подписчиков новыми возможностями и приятными подарками. На этот раз букмекер решил устроить щедрый розыгрыш в Telegram. Годовая премиум-подписка достанется 50 подписчикам канала.
Участники получают призы лишь после выполнения всех требований:
1. Создать аккаунт на платформе БК Leon при его отсутствии.
2. Оформить подписку на официальный Telegram-канал букмекерской компании.
3. Отметить пост любой реакцией, чтобы зафиксировать участие.
Поддержка страницы бустом помогает повысить вероятность выигрыша, но не является необходимым условием. В конкурсе участвуют 50 годовых подписок Telegram Premium. Букмекер выберет счастливчиков случайным образом 14 ноября в 14:00 МСК.
Получение приза не связано с отыгрышем. Админы канала подробно разъяснят дальнейшие шаги.
Ключевые аспекты промоакции отражены в таблице.
Максимальный размер бонуса
Премиум аккаунт в Telegram
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок использования бонуса
—
Срок окончания акции
14.11.2025 (14:00 МСК)
Сделав 4 ставки на киберспорт, клиенты «Леона» гарантируют себе бонус в 500 рублей. Всего можно получить до 5 таких фрибетов в одни руки.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Годовая подписка на Telegram Premium для 50 пользователей
|➖ Призы разыгрываются рандомайзером, поэтому гарантированного выигрыша нет
|➕ Конкурс доступен всем подписчикам канала
«Леон» подготовил необычный подарок для своих подписчиков. Вместо привычных фрибетов в этот раз разыгрываются 50 годовых подписок Telegram Premium. Конкурс будет интересен даже тем, кто редко ставит на спорт. Для получения приза обязательно нужна регистрация в «Леоне».