БК Леон: розыгрыш 50 премиум-аккаунтов в Telegram за подписку на канал

«Леон» подготовил необычный подарок для своих подписчиков. Вместо привычных фрибетов в этот раз разыгрываются 50 годовых подписок Telegram Premium. Конкурс будет интересен даже тем, кто редко ставит на спорт. Для получения приза обязательно нужна регистрация в «Леоне».