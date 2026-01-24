Турнир Blast Bounty. Winter от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Ведомости
Попадите в топ-100 и заберите фрибет

Специально для любителей CS2 «Лига Ставок» выпустила турнир к первому топовому ивенту 2026 года. За победные прогнозы на Blast Bounty. Winter 2026 БК дает возможность дополнительно выиграть до 20 000 рублей фрибетами. 

Как получить фрибет в турнире Blast Bounty. Winter 2026 от Лиги Ставок до 20 000 рублей

Будущим участникам турнира нужно быть готовым к выполнению ряда требований букмекерской конторы:

  1. Регистрация в «Лиге Ставок».
  2. Выдача согласия участия в состязании.
  3. Совершение подходящих пари.

Засчитываются прогнозы на Blast Bounty. Winter 2026 с кэфом от 1.25. Минимум можно поставить 100 рублей. 

Количество выданных баллов за матч равняется чистому выигрышу. От количества набранных баллов зависит его позиция в таблице лидеров и размер приза.

Место 

Фрибет

1

20 000 ₽

2

15 000 ₽

3

12 000 ₽

4

10 000 ₽

5

8000 ₽

6

7000 ₽

7

6000 ₽

8

5000 ₽

9

4000 ₽

10

3000 ₽

11-20

2000 ₽

21-40

1500 ₽

41-60

1300 ₽

61-80

1000 ₽

81-100

700 ₽

БК выпустила систему роста набранных очков. Рост зависит от размеров кэфа:

  • от 3.00 — увеличение в 1.25 раза.
  • от 5.00 — увеличение в 1.5 раза.
  • от 7.00 — увеличение в 2 раза.
  • от 10.00 — увеличение в 2.5 раза.

Формирование таблицы осуществляется моментально. С занятым местом можно ознакомиться на странице турнира Blast Bounty. Winter 2026.

Как отыграть фрибет за турнир Blast Bounty.Winter 2026 от Лиги Ставок до 20 000 рублей

Букмекер разрешает использовать бонус на ординаре за 7 дней после начисления. Отыгрыш экспрессами не предусмотрен.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 от Лиги Ставок

Все главные особенности бонусного предложения сведены в таблице ниже. 

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.01.2026 (12:00 МСК)

БК распределяет бонусу в день завершения соревнования. Похожий турнир также проводит Winline. Однако он отличается большим призовым фондом, числом победителей и иным распределением мест. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Предложен механизм увеличения очков за рост коэффициента➖ Всего 100 победителей
➕ Засчитываются победы 

Заключение

В текущем турнире «Лига Ставок» учитывает победные пари, что добавляет шансов любителям киберспорта. Для получения призов важно уметь анализировать матчи. 

Валентин Васильев

