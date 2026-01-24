Турнир Blast Bounty. Winter от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Будущим участникам турнира нужно быть готовым к выполнению ряда требований букмекерской конторы:

Регистрация в «Лиге Ставок». Выдача согласия участия в состязании. Совершение подходящих пари.

Засчитываются прогнозы на Blast Bounty. Winter 2026 с кэфом от 1.25. Минимум можно поставить 100 рублей.

Количество выданных баллов за матч равняется чистому выигрышу. От количества набранных баллов зависит его позиция в таблице лидеров и размер приза.

Место Фрибет 1 20 000 ₽ 2 15 000 ₽ 3 12 000 ₽ 4 10 000 ₽ 5 8000 ₽ 6 7000 ₽ 7 6000 ₽ 8 5000 ₽ 9 4000 ₽ 10 3000 ₽ 11-20 2000 ₽ 21-40 1500 ₽ 41-60 1300 ₽ 61-80 1000 ₽ 81-100 700 ₽

БК выпустила систему роста набранных очков. Рост зависит от размеров кэфа:

от 3.00 — увеличение в 1.25 раза.

от 5.00 — увеличение в 1.5 раза.

от 7.00 — увеличение в 2 раза.

от 10.00 — увеличение в 2.5 раза.

Формирование таблицы осуществляется моментально. С занятым местом можно ознакомиться на странице турнира Blast Bounty. Winter 2026.