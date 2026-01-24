Турнир Blast Bounty. Winter от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Партнерский проект
Специально для любителей CS2 «Лига Ставок» выпустила турнир к первому топовому ивенту 2026 года. За победные прогнозы на Blast Bounty. Winter 2026 БК дает возможность дополнительно выиграть до 20 000 рублей фрибетами.
Будущим участникам турнира нужно быть готовым к выполнению ряда требований букмекерской конторы:
Засчитываются прогнозы на Blast Bounty. Winter 2026 с кэфом от 1.25. Минимум можно поставить 100 рублей.
Количество выданных баллов за матч равняется чистому выигрышу. От количества набранных баллов зависит его позиция в таблице лидеров и размер приза.
Место
Фрибет
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
12 000 ₽
4
10 000 ₽
5
8000 ₽
6
7000 ₽
7
6000 ₽
8
5000 ₽
9
4000 ₽
10
3000 ₽
11-20
2000 ₽
21-40
1500 ₽
41-60
1300 ₽
61-80
1000 ₽
81-100
700 ₽
БК выпустила систему роста набранных очков. Рост зависит от размеров кэфа:
Формирование таблицы осуществляется моментально. С занятым местом можно ознакомиться на странице турнира Blast Bounty. Winter 2026.
Букмекер разрешает использовать бонус на ординаре за 7 дней после начисления. Отыгрыш экспрессами не предусмотрен.
Все главные особенности бонусного предложения сведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.01.2026 (12:00 МСК)
БК распределяет бонусу в день завершения соревнования. Похожий турнир также проводит Winline. Однако он отличается большим призовым фондом, числом победителей и иным распределением мест.
Плюсы
Минусы
|➕ Предложен механизм увеличения очков за рост коэффициента
|➖ Всего 100 победителей
|➕ Засчитываются победы
В текущем турнире «Лига Ставок» учитывает победные пари, что добавляет шансов любителям киберспорта. Для получения призов важно уметь анализировать матчи.