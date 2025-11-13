Покорение вершин от БК Марафон: фрибеты до 18 000 рублей за ординары на спорт

Вступить в акцию можно после выполнения определенных требований:

1. Иметь действующую регистрацию и идентификацию на платформе букмекера.

2. Активировать кнопку «Участвовать» в промоакции «Покорение вершин».

3. Разместить одиночное пари на любой вид спорта — от 1500 рублей с коэффициентом не ниже 5.00.

4. Следить, чтобы ставка была рассчитана до 10:00 МСК следующего дня.

Если пари оказалось выигрышным, фрибет 1500 рублей начисляется автоматически после расчета. Дополнительное вознаграждение получают игроки, собравшие определенное количество фрибетов за календарную неделю. Средства поступают на игровой счет в течение 2 дней после ее завершения.

Количество выигранных фрибетов за неделю Дополнительный бонус 3 3000 ₽ 4 4000 ₽ 5 5000 ₽ 6 6000 ₽ 7 7500 ₽

Максимальная сумма вознаграждения за неделю в акции «Покорение вершин» составляет 18 000 рублей.