Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



13 ноября 8:00ГлавнаяБонусы
БК МарафонФрибеты за депозит
logo

Покорение вершин от БК Марафон: фрибеты до 18 000 рублей за ординары на спорт

18000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Каждый день новые возможности и бонусы!

Букмекерская компания «Марафон» запустила акцию «Покорение вершин». Это ежедневная возможность получать фрибеты за удачные ставки. Игрокам необходимо совершать одиночные пари с коэффициентом от 5.00 и получать 1500 рублей бонусом за выигрыш. Самые успешные бетторы недели получают дополнительное вознаграждение до 7500 рублей.

Как получить бонус БК Марафон до 18 000 рублей по акции Покорение вершин

Свернуть

Вступить в акцию можно после выполнения определенных требований:

1. Иметь действующую регистрацию и идентификацию на платформе букмекера.

2. Активировать кнопку «Участвовать» в промоакции «Покорение вершин».

3. Разместить одиночное пари на любой вид спорта — от 1500 рублей с коэффициентом не ниже 5.00.

4. Следить, чтобы ставка была рассчитана до 10:00 МСК следующего дня.

Если пари оказалось выигрышным, фрибет 1500 рублей начисляется автоматически после расчета. Дополнительное вознаграждение получают игроки, собравшие определенное количество фрибетов за календарную неделю. Средства поступают на игровой счет в течение 2 дней после ее завершения.

Количество выигранных фрибетов за неделю

Дополнительный бонус

3

3000 ₽

4

4000 ₽

5

5000 ₽

6

6000 ₽

7

7500 ₽

Максимальная сумма вознаграждения за неделю в акции «Покорение вершин» составляет 18 000 рублей.

Как отыграть бонус Марафона до 18 000 рублей за победные ординары

Свернуть

Использовать фрибет необходимо в течение 1 недели с момента его зачисления. По окончании срока неиспользованный бонус сгорает. Разрешено заключать только одиночные ставки с коэффициентом до 4.00. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 18 000 рублей от Марафона

Свернуть

Таблица позволяет быстро ознакомиться с ключевыми параметрами акции.

Максимальный размер бонуса

18 000 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.11.2025 (23:59 МСК)

Акция совместима с другими предложениями БК «Марафон».

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Ежедневная возможность получать фрибет 1500 ₽➖ В зачет идет только первое квалифицирующее пари дня
➕ Дополнительные бонусы до 7500 ₽ по итогам недели 

Заключение

Свернуть

Акция «Покорение вершин» с ежедневными бонусами по 1500 рублей на первый взгляд выглядит заманчиво. Тем не менее условия требуют не только заключать ставки с коэффициентом от 5.00, но и выигрывать их, что делает задачу непростой. Стратегия ставок на андердогов или неожиданные исходы может иногда приносить успех, но рассчитывать на серию побед подряд сложно.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer413 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer34 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer413 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё