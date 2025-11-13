Покорение вершин от БК Марафон: фрибеты до 18 000 рублей за ординары на спорт

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» запустила акцию «Покорение вершин». Это ежедневная возможность получать фрибеты за удачные ставки. Игрокам необходимо совершать одиночные пари с коэффициентом от 5.00 и получать 1500 рублей бонусом за выигрыш. Самые успешные бетторы недели получают дополнительное вознаграждение до 7500 рублей.
Вступить в акцию можно после выполнения определенных требований:
1. Иметь действующую регистрацию и идентификацию на платформе букмекера.
2. Активировать кнопку «Участвовать» в промоакции «Покорение вершин».
3. Разместить одиночное пари на любой вид спорта — от 1500 рублей с коэффициентом не ниже 5.00.
4. Следить, чтобы ставка была рассчитана до 10:00 МСК следующего дня.
Если пари оказалось выигрышным, фрибет 1500 рублей начисляется автоматически после расчета. Дополнительное вознаграждение получают игроки, собравшие определенное количество фрибетов за календарную неделю. Средства поступают на игровой счет в течение 2 дней после ее завершения.
Количество выигранных фрибетов за неделю
Дополнительный бонус
3
3000 ₽
4
4000 ₽
5
5000 ₽
6
6000 ₽
7
7500 ₽
Максимальная сумма вознаграждения за неделю в акции «Покорение вершин» составляет 18 000 рублей.
Использовать фрибет необходимо в течение 1 недели с момента его зачисления. По окончании срока неиспользованный бонус сгорает. Разрешено заключать только одиночные ставки с коэффициентом до 4.00.
Таблица позволяет быстро ознакомиться с ключевыми параметрами акции.
Максимальный размер бонуса
18 000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.11.2025 (23:59 МСК)
Акция совместима с другими предложениями БК «Марафон».
Плюсы
Минусы
|➕ Ежедневная возможность получать фрибет 1500 ₽
|➖ В зачет идет только первое квалифицирующее пари дня
|➕ Дополнительные бонусы до 7500 ₽ по итогам недели
Акция «Покорение вершин» с ежедневными бонусами по 1500 рублей на первый взгляд выглядит заманчиво. Тем не менее условия требуют не только заключать ставки с коэффициентом от 5.00, но и выигрывать их, что делает задачу непростой. Стратегия ставок на андердогов или неожиданные исходы может иногда приносить успех, но рассчитывать на серию побед подряд сложно.