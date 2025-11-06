БК PARI: фрибет 496 рублей за подписку на Telegram-канал

БК PARI вновь активирует еженедельную раздачу фрибетов для подписчиков в Telegram. На этот раз в игре почти 25 000 рублей. Участие предельно простое. Пользователю достаточно быть подписчиком канала и подтвердить желание участвовать в конкурсе. Через 7 дней 50 человек получат по 496 рублей на бесплатную ставку.