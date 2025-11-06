БК PARI: фрибет 496 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
БК PARI вновь активирует еженедельную раздачу фрибетов для подписчиков в Telegram. На этот раз в игре почти 25 000 рублей. Участие предельно простое. Пользователю достаточно быть подписчиком канала и подтвердить желание участвовать в конкурсе. Через 7 дней 50 человек получат по 496 рублей на бесплатную ставку.
Участие подразумевает строгое выполнение требований организатора:
1. Зарегистрируйтесь в БК PARI.
2. Добавьте тг-канал букмекера в список подписок.
3. Проставьте реакцию под конкурсным постом.
4. Кликните «ХОЧУ» и ожидайте результатов.
На кону 24 798 рублей. Букмекер превратит их в 50 фрибетов по 496 рублей. Определять обладателей призов будет генератор случайных чисел.
У игрока будет 7 суток, чтобы поставить полученный фрибет. Никаких ограничений по рынкам и кэфам не предусмотрено. Формат пари — ординар и экспресс.
Обратите внимание на основные моменты предложения.
Максимальный размер бонуса
496 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.11.2025 (17:59 МСК)
Поклонникам киберспорта может понравиться промо «Царь горы» от букмекера PARI. Ставки на IEM Chengdu 2025 дают шанс получить фрибеты до 7500 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность выиграть фрибеты появляется каждые 7 дней
|➖ Фрибет ограничен по сроку — игроку дается 7 дней на использование
|➕ Рандомайзер исключает субъективность в выборе победителей
Пользователей БК PARI вновь ждет розыгрыш фрибетов. Механика конкурса осталась прежней. Для постоянных игроков все должно быть знакомо до автоматизма. Новички также смогут подключиться без проблем, потратив всего несколько минут на все условия.