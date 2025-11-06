Ведомости
БК PARI: фрибет 496 рублей за подписку на Telegram-канал

496 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Участвуйте в розыгрышах фрибетов от PARI и получайте бонусы каждую неделю!

БК PARI вновь активирует еженедельную раздачу фрибетов для подписчиков в Telegram. На этот раз в игре почти 25 000 рублей. Участие предельно простое. Пользователю достаточно быть подписчиком канала и подтвердить желание участвовать в конкурсе. Через 7 дней 50 человек получат по 496 рублей на бесплатную ставку.

Как получить бонус PARI на 496 рублей за подписку на Telegram-канал

Свернуть

Участие подразумевает строгое выполнение требований организатора:

1. Зарегистрируйтесь в БК PARI.

2. Добавьте тг-канал букмекера в список подписок.

3. Проставьте реакцию под конкурсным постом.

4. Кликните «ХОЧУ» и ожидайте результатов.

На кону 24 798 рублей. Букмекер превратит их в 50 фрибетов по 496 рублей. Определять обладателей призов будет генератор случайных чисел.

Как отыграть бонус PARI на 496 рублей за участие в тг-розыгрыше

Свернуть

У игрока будет 7 суток, чтобы поставить полученный фрибет. Никаких ограничений по рынкам и кэфам не предусмотрено. Формат пари — ординар и экспресс.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса 496 рублей от PARI

Свернуть

Обратите внимание на основные моменты предложения.

Максимальный размер бонуса

496 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.11.2025 (17:59 МСК)

Поклонникам киберспорта может понравиться промо «Царь горы» от букмекера PARI. Ставки на IEM Chengdu 2025 дают шанс получить фрибеты до 7500 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность выиграть фрибеты появляется каждые 7 дней➖ Фрибет ограничен по сроку — игроку дается 7 дней на использование
➕ Рандомайзер исключает субъективность в выборе победителей 

Заключение

Свернуть

Пользователей БК PARI вновь ждет розыгрыш фрибетов. Механика конкурса осталась прежней. Для постоянных игроков все должно быть знакомо до автоматизма. Новички также смогут подключиться без проблем, потратив всего несколько минут на все условия.

Валентин Васильев

