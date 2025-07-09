Промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на Esports World Cup 2025

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1. Войдите в аккаунт или создайте новый, если еще не зарегистрированы.

2. Перейдите в раздел «Акции» и найдите EWC Bonus Drop.

3. Введите промокод EWC.

4. Сделайте ставку на киберспортивное событие с коэффициентом от 1.50 на сумму не менее 1000 рублей.

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