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9 июля 8:12ГлавнаяБонусы
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Промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на Esports World Cup 2025

50000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Крути колесо и забирай до 50 000 рублей!

В честь Esports World Cup 2005 букмекерская компания FONBET запустила акцию EWC Bonus Drop с фрибетами до 50 000 рублей. Пользователям нужно активировать специальный промокод EWC, сделать ставку от 1000 рублей и запустить «Колесо удачи». Промо продлится до 14 июля.

Как получить промокод Фонбет в рамках акции EWC Bonus Drop

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Для активации промокода выполните несколько простых действий:

1. Войдите в аккаунт или создайте новый, если еще не зарегистрированы.

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2. Перейдите в раздел «Акции» и найдите EWC Bonus Drop. 

3. Введите промокод EWC.

4. Сделайте ставку на киберспортивное событие с коэффициентом от 1.50 на сумму не менее 1000 рублей.

5. Запустите «Колесо удачи» и получите шанс на фрибет.

Ставить можно ординаром и экспрессом. В призовом фонде акции бесплатные фрибеты от 300 до 50 000 рублей, которые достанутся победителям.

Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

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Начисленный фрибет будет активен 7 дней с момента зачисления. Его можно использовать только для ординара на любой спортивный рынок без ограничений по кэфу. В случае победы чистый выигрыш зачисляется на основной счет игрока.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Фонбета

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Таблица поможет быстро разобраться в правилах акции.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.07.2025 (23:59 МСК)

Цикл акции длится 36 часов. Игрок может принимать участие и бороться за фрибет в каждом новом цикле.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Для участия в акции достаточно сделать всего 1 ставку➖ Колесо удачи случайно определяет сумму фрибета
➕ Главный бонус — бесплатная ставка на 50 000 ₽ 

Заключение

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EWC Bonus Drop от FONBET — это удачная акция для аудитории, которая активно следит за киберспортивными событиями. Если вы планируете делать ставки на Esports World Cup 2005, акция станет неплохим шансом получить дополнительную выгоду за те же действия.

Валентин Васильев

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