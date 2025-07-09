Промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на Esports World Cup 2025

Партнерский проект
В честь Esports World Cup 2005 букмекерская компания FONBET запустила акцию EWC Bonus Drop с фрибетами до 50 000 рублей. Пользователям нужно активировать специальный промокод EWC, сделать ставку от 1000 рублей и запустить «Колесо удачи». Промо продлится до 14 июля.
Для активации промокода выполните несколько простых действий:
1. Войдите в аккаунт или создайте новый, если еще не зарегистрированы.
2. Перейдите в раздел «Акции» и найдите EWC Bonus Drop.
3. Введите промокод EWC.
4. Сделайте ставку на киберспортивное событие с коэффициентом от 1.50 на сумму не менее 1000 рублей.
5. Запустите «Колесо удачи» и получите шанс на фрибет.
Ставить можно ординаром и экспрессом. В призовом фонде акции бесплатные фрибеты от 300 до 50 000 рублей, которые достанутся победителям.
Начисленный фрибет будет активен 7 дней с момента зачисления. Его можно использовать только для ординара на любой спортивный рынок без ограничений по кэфу. В случае победы чистый выигрыш зачисляется на основной счет игрока.
Таблица поможет быстро разобраться в правилах акции.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.07.2025 (23:59 МСК)
Цикл акции длится 36 часов. Игрок может принимать участие и бороться за фрибет в каждом новом цикле.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Для участия в акции достаточно сделать всего 1 ставку
|➖ Колесо удачи случайно определяет сумму фрибета
|➕ Главный бонус — бесплатная ставка на 50 000 ₽
EWC Bonus Drop от FONBET — это удачная акция для аудитории, которая активно следит за киберспортивными событиями. Если вы планируете делать ставки на Esports World Cup 2005, акция станет неплохим шансом получить дополнительную выгоду за те же действия.