Промокод Леон на сумму 2000 рублей за регистрацию и депозит

Игрок не получит фрибет, если ошибется с промокодом и суммой депозита. Бонус активируется по коду VED25. При регистрации рекомендуем перепроверить введенную комбинацию. Депозит от 1000 рублей нужно вносить одним платежом. Дробить его на несколько частей нельзя.

Важно правильно выбрать ставку. БК должна успеть рассчитать пари за 4 дня после выдачи фрибета. Поэтому на статистику матчей и долгосрочные исходы ставить не стоит. Их расчет может затянуться, что приведет к потере фрибета.

Азиатские форы и тоталы лучше не заигрывать — БК аннулирует фрибет. Однако акция с возвратом. Вы можете использовать бонус на целых форах и тоталах. Если их рассчитают с кэфом 1.00, БК вернет фрибет. Его нужно проставить за 2 суток с момента первоначального начисления.