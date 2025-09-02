Пятая партия от БК Балтбет: фрибеты от 500 рублей за ординары на волейбол

Фрибет начисляется после выполнения условий акции:

1. Создайте аккаунт на сайте или в приложении букмекера либо войдите в уже существующий.

2. Найдите раздел с акцией «Пятая партия» и подтвердите участие кликом кнопки.

3. Оформите 5 успешных одиночных ставок на матчи по волейболу.

В «Пятой партии» каждому игроку дается 3 дня на выполнение задания. Ставки на волейбол должны быть с коэффициентом от 1.60 и суммой от 300 рублей. После выполнения задания начисляется фрибет от 500 рублей.