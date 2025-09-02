Пятая партия от БК Балтбет: фрибеты от 500 рублей за ординары на волейбол

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» запускает акцию «Пятая партия», которая ориентирована на поклонников волейбола. Игрокам предлагаются персональные задания, выполнение которых позволит получить фрибет от 500 рублей.
Фрибет начисляется после выполнения условий акции:
1. Создайте аккаунт на сайте или в приложении букмекера либо войдите в уже существующий.
2. Найдите раздел с акцией «Пятая партия» и подтвердите участие кликом кнопки.
3. Оформите 5 успешных одиночных ставок на матчи по волейболу.
В «Пятой партии» каждому игроку дается 3 дня на выполнение задания. Ставки на волейбол должны быть с коэффициентом от 1.60 и суммой от 300 рублей. После выполнения задания начисляется фрибет от 500 рублей.
Фрибет действует в течение 1 месяца. Его разрешается применять для одиночных пари и экспрессов при условии, что итоговый коэффициент будет в пределах 1.40–100.00.
Здесь вы найдете всю важную информацию о деталях предложения.
Максимальный размер бонуса
От 500 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
07.09.2025 (23:59 МСК)
Для выполнения задания учитываются только онлайн-ставки.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Индивидуальные условия для каждого участника
|➖ Короткий срок выполнения задания
|➕ Простые и понятные требования
На волейбольном ЧМ среди женщин в Таиланде начинаются ключевые матчи. У бетторов появляется отличный шанс оформить пари и одновременно побороться за бонус от надежного букмекера.