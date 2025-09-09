Семь бросков от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за ординары на хоккей

Для получения нужно выполнить ряд условий:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете или создайте аккаунт, если вы новый пользователь.

2. Перейдите в раздел с акцией «Семь бросков» и активируйте участие нажатием на соответствующую кнопку.

3. С момента активации у вас запускается трехдневный отсчет для выполнения условий.

4. Сделайте 7 ставок формата ординар на хоккейные матчи, соблюдая минимальные параметры: коэффициент — от 1.60, сумма — от 400 рублей.

Все 7 прогнозов должны оказаться выигрышными. После этого фрибет в размере 1000 рублей автоматически поступит на ваш счет.