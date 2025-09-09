Семь бросков от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за ординары на хоккей

Партнерский проект
Хоккейный сезон приносит не только яркие эмоции на льду, но и новые возможности для бетторов. «Балтбет» запускает акцию «Семь бросков», в которой верные прогнозы на матчи КХЛ превращаются во фрибет до 1000 рублей.
Для получения нужно выполнить ряд условий:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете или создайте аккаунт, если вы новый пользователь.
2. Перейдите в раздел с акцией «Семь бросков» и активируйте участие нажатием на соответствующую кнопку.
3. С момента активации у вас запускается трехдневный отсчет для выполнения условий.
4. Сделайте 7 ставок формата ординар на хоккейные матчи, соблюдая минимальные параметры: коэффициент — от 1.60, сумма — от 400 рублей.
Все 7 прогнозов должны оказаться выигрышными. После этого фрибет в размере 1000 рублей автоматически поступит на ваш счет.
Фрибет доступен для использования на протяжении 30 дней. Его можно поставить ординаром и экспрессом. Итоговый коэффициент должен находиться в границах от 1.40 до 100.00.
В этом разделе собраны все ключевые условия акции.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
400 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.09.2025 (23:59 МСК)
Отклоненные ставки не входят в зачет по условиям акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Организатор акции поощряет участников фрибетом в 1000 ₽
|➖ Нужно заключить 7 выигрышных пари на хоккейные матчи
|➕ Предложение открыто для всей клиентской базы букмекера
Акцию «Семь бросков» нельзя назвать простой. Игрокам предстоит выиграть сразу 7 ставок на хоккей. При этом каждое пари должно соответствовать минимальному коэффициенту, так что подойдут не все события. С другой стороны, старт сезона КХЛ делает выполнение условий более доступным. Матчей сейчас достаточно, чтобы выбрать оптимальные варианты и попытаться добыть фрибет.