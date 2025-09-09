Ведомости
Семь бросков от БК Балтбет: фрибеты до 1000 рублей за ординары на хоккей

Бонус за ставки на хоккей!

Хоккейный сезон приносит не только яркие эмоции на льду, но и новые возможности для бетторов. «Балтбет» запускает акцию «Семь бросков», в которой верные прогнозы на матчи КХЛ превращаются во фрибет до 1000 рублей.

Как получить бонус Балтбет до 1000 рублей по акции Семь бросков

Для получения нужно выполнить ряд условий:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете или создайте аккаунт, если вы новый пользователь.

2. Перейдите в раздел с акцией «Семь бросков» и активируйте участие нажатием на соответствующую кнопку.

3. С момента активации у вас запускается трехдневный отсчет для выполнения условий.

4. Сделайте 7 ставок формата ординар на хоккейные матчи, соблюдая минимальные параметры: коэффициент — от 1.60, сумма — от 400 рублей.

Все 7 прогнозов должны оказаться выигрышными. После этого фрибет в размере 1000 рублей автоматически поступит на ваш счет.

Как отыграть бонус Балтбет до 1000 рублей за ординары на хоккей

Фрибет доступен для использования на протяжении 30 дней. Его можно поставить ординаром и экспрессом. Итоговый коэффициент должен находиться в границах от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

В этом разделе собраны все ключевые условия акции.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

400 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

14.09.2025 (23:59 МСК)

Отклоненные ставки не входят в зачет по условиям акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Организатор акции поощряет участников фрибетом в 1000 ₽➖ Нужно заключить 7 выигрышных пари на хоккейные матчи
➕ Предложение открыто для всей клиентской базы букмекера 

Заключение

Акцию «Семь бросков» нельзя назвать простой. Игрокам предстоит выиграть сразу 7 ставок на хоккей. При этом каждое пари должно соответствовать минимальному коэффициенту, так что подойдут не все события. С другой стороны, старт сезона КХЛ делает выполнение условий более доступным. Матчей сейчас достаточно, чтобы выбрать оптимальные варианты и попытаться добыть фрибет.

 

Валентин Васильев

