12 сентября 18:28ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит

Серия сетов от БК Балтбет: фрибеты до 1500 рублей за ординары на волейбол

1500 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Постройте победную лесенку на волейболе!

Букмекерская контора «Балтбет» запустила акцию для любителей волейбола. В рамках специального задания игроки начинают с пари на 500 рублей. Постепенно увеличивая ставки через серию ординаров в лайве, доводят ее до 2500 рублей. Те, кто выполняет условия серии, получают фрибет в размере 1500 рублей.

Как получить бонус Балтбет до 1500 рублей по акции Серия сетов

Фрибет предоставляется клиенту после того, как он выполнит все условия акции. необходимо:

1. Создать аккаунт в «Балтбет» или войти в существующий.

2. Перейти на страницу акции «Серия сетов» и подтвердить участие.

3. Поставить серию ординаров на волейбол в лайве, начиная с 500 рублей. Коэффициент не ограничивается.

4. Каждое последующее пари оформлять на полную сумму выигрыша предыдущей ставки.

5. Довести итоговую серию до 2500 рублей.

На выполнение задания игроку даются 1 сутки. При успешном завершении клиент получает фрибет 1500 рублей. Правила и сумма вознаграждения могут быть изменены по усмотрению букмекера.

Как отыграть бонус Балтбет до 1500 рублей за ординары на волейбол

Фрибет предоставляется на 30 дней. Его разрешается применять для одиночных и экспресс-ставок при коэффициентах от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

В этом разделе представлена полная информация о деталях акции.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

14.09.2025 (23:59 МСК)

В акции не принимаются пари с повторяющимся исходом на одно событие.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ За выполнение условий серии ставок игрок получает 1500 ₽➖ Сложная структура выполнения задания
➕ Промо открыто для новичков и опытных клиентов БК 

Заключение

На Филиппинах стартовало мировое первенство по волейболу, так что событий для ставок хватает. Оформить победную «лесенку» достаточно сложно, поэтому до финала дойдут только самые удачливые игроки.

Валентин Васильев

