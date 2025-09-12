Серия сетов от БК Балтбет: фрибеты до 1500 рублей за ординары на волейбол

Фрибет предоставляется клиенту после того, как он выполнит все условия акции. необходимо:

1. Создать аккаунт в «Балтбет» или войти в существующий.

2. Перейти на страницу акции «Серия сетов» и подтвердить участие.

3. Поставить серию ординаров на волейбол в лайве, начиная с 500 рублей. Коэффициент не ограничивается.

4. Каждое последующее пари оформлять на полную сумму выигрыша предыдущей ставки.

5. Довести итоговую серию до 2500 рублей.

На выполнение задания игроку даются 1 сутки. При успешном завершении клиент получает фрибет 1500 рублей. Правила и сумма вознаграждения могут быть изменены по усмотрению букмекера.