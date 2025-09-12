Серия сетов от БК Балтбет: фрибеты до 1500 рублей за ординары на волейбол

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» запустила акцию для любителей волейбола. В рамках специального задания игроки начинают с пари на 500 рублей. Постепенно увеличивая ставки через серию ординаров в лайве, доводят ее до 2500 рублей. Те, кто выполняет условия серии, получают фрибет в размере 1500 рублей.
Фрибет предоставляется клиенту после того, как он выполнит все условия акции. необходимо:
1. Создать аккаунт в «Балтбет» или войти в существующий.
2. Перейти на страницу акции «Серия сетов» и подтвердить участие.
3. Поставить серию ординаров на волейбол в лайве, начиная с 500 рублей. Коэффициент не ограничивается.
4. Каждое последующее пари оформлять на полную сумму выигрыша предыдущей ставки.
5. Довести итоговую серию до 2500 рублей.
На выполнение задания игроку даются 1 сутки. При успешном завершении клиент получает фрибет 1500 рублей. Правила и сумма вознаграждения могут быть изменены по усмотрению букмекера.
Фрибет предоставляется на 30 дней. Его разрешается применять для одиночных и экспресс-ставок при коэффициентах от 1.40 до 100.00.
В этом разделе представлена полная информация о деталях акции.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.09.2025 (23:59 МСК)
В акции не принимаются пари с повторяющимся исходом на одно событие.
|Плюсы
|Минусы
|➕ За выполнение условий серии ставок игрок получает 1500 ₽
|➖ Сложная структура выполнения задания
|➕ Промо открыто для новичков и опытных клиентов БК
На Филиппинах стартовало мировое первенство по волейболу, так что событий для ставок хватает. Оформить победную «лесенку» достаточно сложно, поэтому до финала дойдут только самые удачливые игроки.