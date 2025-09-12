Совершенный фарм от БК Балтбет: фрибеты до 750 рублей за ординары на киберспорт

Партнерский проект
«Балтбет» запускает акцию «Совершенный фарм», где победные ординары на киберспортивные события превращаются во фрибеты. Игрокам нужно сделать ставки и выиграть, после чего получить бонус до 750 рублей.
Чтобы активировать предложение, нужно соответствовать ряду условий:
1. Пройдите авторизацию на сайте или зарегистрируйтесь в БК «Балтбет», если у вас еще нет аккаунта.
2. Перейдите на страницу акции «Совершенный фарм» и подтвердите свое участие.
3. В течение 2 суток заключите 5 ординаров на события из мира киберспорта.
4. Каждое из 5 выбранных пари должно завершиться победой и соответствовать условиям по коэффициенту (от 1.50) и сумме ставки (не ниже 500 рублей).
После выполнения условий на баланс автоматически будет начислен фрибет номиналом до 750 рублей.
Начисленный бонус сохраняет свою активность ровно 30 суток. Игроку разрешается использовать его для ординаров и для экспрессов. Итоговый коэффициент должен быть не ниже 1.40 и не выше 100.00.
В данном блоке представлены основные параметры применения фрибета.
Максимальный размер бонуса
750 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.09.2025 (23:59 МСК)
Повторное участие в акции для клиента недоступно.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Предложение рассчитано на всех пользователей «Балтбет»
|➖ Условие 5 победных ординаров может оказаться сложным даже для опытных игроков
|➕ Длительный срок действия бонуса
К привычным акциям «Балтбет» по футболу и теннису теперь добавился киберспорт. Промо появилось накануне финальных сражений на The International. Выполнить условия непросто, но именно это делает фрибет особенно ценным.