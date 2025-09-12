Совершенный фарм от БК Балтбет: фрибеты до 750 рублей за ординары на киберспорт

Чтобы активировать предложение, нужно соответствовать ряду условий:

1. Пройдите авторизацию на сайте или зарегистрируйтесь в БК «Балтбет», если у вас еще нет аккаунта.

2. Перейдите на страницу акции «Совершенный фарм» и подтвердите свое участие.

3. В течение 2 суток заключите 5 ординаров на события из мира киберспорта.

4. Каждое из 5 выбранных пари должно завершиться победой и соответствовать условиям по коэффициенту (от 1.50) и сумме ставки (не ниже 500 рублей).

После выполнения условий на баланс автоматически будет начислен фрибет номиналом до 750 рублей.