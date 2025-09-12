Ведомости
БК БалтбетФрибеты за депозит

Совершенный фарм от БК Балтбет: фрибеты до 750 рублей за ординары на киберспорт

750 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Фрибет за победы в киберспорте!

«Балтбет» запускает акцию «Совершенный фарм», где победные ординары на киберспортивные события превращаются во фрибеты. Игрокам нужно сделать ставки и выиграть, после чего получить бонус до 750 рублей.

Как получить бонус Балтбет до 750 рублей по акции Совершенный фарм

Чтобы активировать предложение, нужно соответствовать ряду условий:

1. Пройдите авторизацию на сайте или зарегистрируйтесь в БК «Балтбет», если у вас еще нет аккаунта.

image not found

2. Перейдите на страницу акции «Совершенный фарм» и подтвердите свое участие.

3. В течение 2 суток заключите 5 ординаров на события из мира киберспорта.

4. Каждое из 5 выбранных пари должно завершиться победой и соответствовать условиям по коэффициенту (от 1.50) и сумме ставки (не ниже 500 рублей).

После выполнения условий на баланс автоматически будет начислен фрибет номиналом до 750 рублей.

Как отыграть бонус Балтбет до 750 рублей за ординары на киберспорт

Начисленный бонус сохраняет свою активность ровно 30 суток. Игроку разрешается использовать его для ординаров и для экспрессов. Итоговый коэффициент должен быть не ниже 1.40 и не выше 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

В данном блоке представлены основные параметры применения фрибета.

Максимальный размер бонуса

750 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

14.09.2025 (23:59 МСК)

Повторное участие в акции для клиента недоступно.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Предложение рассчитано на всех пользователей «Балтбет»➖ Условие 5 победных ординаров может оказаться сложным даже для опытных игроков
➕ Длительный срок действия бонуса 

Заключение

К привычным акциям «Балтбет» по футболу и теннису теперь добавился киберспорт. Промо появилось накануне финальных сражений на The International. Выполнить условия непросто, но именно это делает фрибет особенно ценным.

Валентин Васильев

