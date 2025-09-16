Три периода от БК Балтбет: фрибеты до 750 рублей за экспрессы на хоккей

Партнерский проект
Акция «Три периода» от БК «Балтбет» позволяет заработать фрибет до 750 рублей. Единственное условие — совершать экспресс-ставки на хоккейные игры.
Получение награды возможно только при соблюдении всех требований:
1. Зарегистрироваться в БК «Балтбет», если аккаунта еще нет.
2. На странице предложения «Три периода» тапнуть «Участвовать».
3. В течение 3 дней оформить 3 экспресса на хоккей на сумму от 500 рублей каждый с коэффициентом от 1.10.
4. После выполнения всех условий нажать «Получить фрибет». Бонус будет автоматически зачислен и доступен в корзине.
Номинал фрибета может достигать 750 рублей.
Фрибет остается активным в течение 30 дней и может быть использован для одиночных и экспресс-ставок. Суммарный коэффициент должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00, что позволяет планировать как осторожные, так и рискованные ставки.
В этом блоке собраны главные условия, которые нужно помнить.
Максимальный размер бонуса
750 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.09.2025 (23:59 МСК)
Ознакомиться с другими предложениями «Балтбет» можно в специальном разделе.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Доступен всем зарегистрированным игрокам
|➖ Необходимо поставить не меньше 1500 рублей
|➕ Широкие возможности для использования бонуса
Европейские хоккейные чемпионаты уже стартовали. Бетторов ждет множество матчей для формирования экспрессов. Для участия в акции важно не выиграть каждое пари, а просто сделать ставки. На фоне других предложений БК «Три периода» выделяется своей лояльностью и удобством.