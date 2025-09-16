Три периода от БК Балтбет: фрибеты до 750 рублей за экспрессы на хоккей

Получение награды возможно только при соблюдении всех требований:

1. Зарегистрироваться в БК «Балтбет», если аккаунта еще нет.

2. На странице предложения «Три периода» тапнуть «Участвовать».

3. В течение 3 дней оформить 3 экспресса на хоккей на сумму от 500 рублей каждый с коэффициентом от 1.10.

4. После выполнения всех условий нажать «Получить фрибет». Бонус будет автоматически зачислен и доступен в корзине.

Номинал фрибета может достигать 750 рублей.