3 сентября 8:11ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит

Турбо-экспрессы от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за экспрессы на баскетбол

200 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
200 ₽
Мин. депозит
Соберите баскетбольные экспрессы и заберите бонус!

Для любителей баскетбола БК «Балтбет» приготовила интересную акцию. Букмекер предлагает клиентам участвовать в серии экспрессов и получать за это фрибеты от 200 рублей.

Как получить бонус Балтбет от 200 рублей по акции Турбо-экспрессы

Для получения фрибета нужно пройти каждый из этих пунктов:

1. Создать аккаунт в «Балтбет» или войти в существующий профиль.

2. На странице промо «Турбо-экспрессы» активировать участие, запустив 3-дневный период.

3. В течение действия акции оформить 3 экспресса на баскетбольные матчи.

4. Убедиться, что ставки соответствуют условиям по кэфу (от 1.30) и сумме (200 рублей и выше).

Для каждого игрока период участия запускается сразу после активации кнопки «Участвовать» и продолжается 48 часов или до завершения акции. При успешном выполнении всех условий «Балтбет» начислит фрибет от 200 рублей.

Для каждого участника действуют персональные правила.

Как отыграть бонус Балтбет от 200 рублей за экспрессы на баскетбол

Фрибет сохраняет активность 1 месяц и распространяется на ординары и экспрессы. Общий кэф ставки должен укладываться в диапазон 1.40–100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Все нюансы акции отражены в таблице.

Максимальный размер бонуса

От 200 ₽

Минимальный депозит

200 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

07.09.2025 (23:59 МСК)

В рамках акции учитываются только активные ставки, проданные исключены.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Ставки засчитываются вне зависимости от их исхода➖ В зачет идут только баскетбольные экспресс-ставки
➕ Личные условия для каждого беттора 

Заключение

Евробаскет в самом разгаре. Для бетторов открывается хорошая заключать выгодные пари. Номинал бонуса может показаться скромным, но он гарантирован вне зависимости от результатов ставок.

Валентин Васильев

Смотреть всё

