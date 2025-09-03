Турбо-экспрессы от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за экспрессы на баскетбол

Партнерский проект
Для любителей баскетбола БК «Балтбет» приготовила интересную акцию. Букмекер предлагает клиентам участвовать в серии экспрессов и получать за это фрибеты от 200 рублей.
Для получения фрибета нужно пройти каждый из этих пунктов:
1. Создать аккаунт в «Балтбет» или войти в существующий профиль.
2. На странице промо «Турбо-экспрессы» активировать участие, запустив 3-дневный период.
3. В течение действия акции оформить 3 экспресса на баскетбольные матчи.
4. Убедиться, что ставки соответствуют условиям по кэфу (от 1.30) и сумме (200 рублей и выше).
Для каждого игрока период участия запускается сразу после активации кнопки «Участвовать» и продолжается 48 часов или до завершения акции. При успешном выполнении всех условий «Балтбет» начислит фрибет от 200 рублей.
Для каждого участника действуют персональные правила.
Фрибет сохраняет активность 1 месяц и распространяется на ординары и экспрессы. Общий кэф ставки должен укладываться в диапазон 1.40–100.00.
Все нюансы акции отражены в таблице.
Максимальный размер бонуса
От 200 ₽
Минимальный депозит
200 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
07.09.2025 (23:59 МСК)
В рамках акции учитываются только активные ставки, проданные исключены.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Ставки засчитываются вне зависимости от их исхода
|➖ В зачет идут только баскетбольные экспресс-ставки
|➕ Личные условия для каждого беттора
Евробаскет в самом разгаре. Для бетторов открывается хорошая заключать выгодные пари. Номинал бонуса может показаться скромным, но он гарантирован вне зависимости от результатов ставок.