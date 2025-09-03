Турбо-экспрессы от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за экспрессы на баскетбол

Для получения фрибета нужно пройти каждый из этих пунктов:

1. Создать аккаунт в «Балтбет» или войти в существующий профиль.

2. На странице промо «Турбо-экспрессы» активировать участие, запустив 3-дневный период.

3. В течение действия акции оформить 3 экспресса на баскетбольные матчи.

4. Убедиться, что ставки соответствуют условиям по кэфу (от 1.30) и сумме (200 рублей и выше).

Для каждого игрока период участия запускается сразу после активации кнопки «Участвовать» и продолжается 48 часов или до завершения акции. При успешном выполнении всех условий «Балтбет» начислит фрибет от 200 рублей.

Для каждого участника действуют персональные правила.