БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей и скины за подписку на Telegram-канал

Правила розыгрыша не устанавливают требований по отыгрышу начисленных фрибетов. Однако обычно бонусы БК действуют в течение недели после выдачи. Букмекерская контора часто не лимитирует минимальный кэф ставки — можно заходить даже на исходы с коэффициентом от 1.01. Скины отыгрывать не нужно, ими разрешено распоряжаться сразу после получения.