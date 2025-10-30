Ведомости
БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей и скины за подписку на Telegram-канал

Бесплатные фрибеты и скины для CS2 за подписку

Winline разыгрывает фрибеты и скины в Telegram. Подарки распределят между 30 случайными призерами. Игроки из топ-9 получат фрибеты и скины, остальные — по бесплатной ставке. Познакомимся с требованиями промоакции подробнее.

Как получить бонус Winline до 10 000 рублей за участие в конкурсе

Принять участие в конкурсе можно в несколько этапов, от игрока требуется выполнение ряда простых условий:

1. Создать аккаунт у букмекера.

2. Подписаться на Telegram-каналы flame_cs, aka FL1TJO и perf

3. Подтвердить участие под постом

В последний день розыгрыша бот-рандомизатор определит 30 случайных победителей. Участники конкурса получат фрибеты и мерч, размер поощрения зависит от занятого места. 

Место

Приз

1

Нож-бабочка | Пыльник (BS) + 10 000 ₽

2

Охотничий нож | Зуб тигра (FN) + 5000 ₽

3

Штык-нож | Ультрафиолет (WW) + 2500 ₽

4

Тычковые ножи | Зуб тигра (FN) + 1000 ₽

5

Тычковые ножи | Дамасская сталь (FT) + 1000 ₽

6

Фальшион | Пыльник (BS) + 1000 ₽

7

Тычковые ножи | Пыльник (BS) + 1000 ₽

8

Наваха | Дамасская сталь (FT) + 1000 ₽

9

Обмотки рук | Скотч (FT) + 1000 ₽

10-20

1000 ₽

21-30

500 ₽

Вносить деньги или заключать пари на сайте БК нет никакой необходимости. Конкурс не подразумевает финансовых вложений со стороны беттора. 

Как отыграть бонус Winline до 10 000 ₽ за подписку на Telegram-каналы 

Правила розыгрыша не устанавливают требований по отыгрышу начисленных фрибетов. Однако обычно бонусы БК действуют в течение недели после выдачи. Букмекерская контора часто не лимитирует минимальный кэф ставки — можно заходить даже на исходы с коэффициентом от 1.01. Скины отыгрывать не нужно, ими разрешено распоряжаться сразу после получения. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Все сведения о конкурсе представлены в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

12.11.2025 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Разнообразие подарков➖ Призеры определяются случайным образом
➕ Бездепозитное участие 

Заключение

Конкурс подойдет не только любителям CS2, но и остальным пользователям. При желании полученные скины можно продать другим игрокам или просто отказаться от их использования. Однако участие открывает возможность получить до 10 000 рублей в виде бездепозитного фрибета. 

Валентин Васильев

