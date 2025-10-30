БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей и скины за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Winline разыгрывает фрибеты и скины в Telegram. Подарки распределят между 30 случайными призерами. Игроки из топ-9 получат фрибеты и скины, остальные — по бесплатной ставке. Познакомимся с требованиями промоакции подробнее.
Принять участие в конкурсе можно в несколько этапов, от игрока требуется выполнение ряда простых условий:
1. Создать аккаунт у букмекера.
2. Подписаться на Telegram-каналы flame_cs, aka FL1TJO и perf.
3. Подтвердить участие под постом.
В последний день розыгрыша бот-рандомизатор определит 30 случайных победителей. Участники конкурса получат фрибеты и мерч, размер поощрения зависит от занятого места.
Место
Приз
1
Нож-бабочка | Пыльник (BS) + 10 000 ₽
2
Охотничий нож | Зуб тигра (FN) + 5000 ₽
3
Штык-нож | Ультрафиолет (WW) + 2500 ₽
4
Тычковые ножи | Зуб тигра (FN) + 1000 ₽
5
Тычковые ножи | Дамасская сталь (FT) + 1000 ₽
6
Фальшион | Пыльник (BS) + 1000 ₽
7
Тычковые ножи | Пыльник (BS) + 1000 ₽
8
Наваха | Дамасская сталь (FT) + 1000 ₽
9
Обмотки рук | Скотч (FT) + 1000 ₽
10-20
1000 ₽
21-30
500 ₽
Вносить деньги или заключать пари на сайте БК нет никакой необходимости. Конкурс не подразумевает финансовых вложений со стороны беттора.
Правила розыгрыша не устанавливают требований по отыгрышу начисленных фрибетов. Однако обычно бонусы БК действуют в течение недели после выдачи. Букмекерская контора часто не лимитирует минимальный кэф ставки — можно заходить даже на исходы с коэффициентом от 1.01. Скины отыгрывать не нужно, ими разрешено распоряжаться сразу после получения.
Все сведения о конкурсе представлены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
12.11.2025 (23:59 МСК)
|Плюсы
|Минусы
|➕ Разнообразие подарков
|➖ Призеры определяются случайным образом
|➕ Бездепозитное участие
Конкурс подойдет не только любителям CS2, но и остальным пользователям. При желании полученные скины можно продать другим игрокам или просто отказаться от их использования. Однако участие открывает возможность получить до 10 000 рублей в виде бездепозитного фрибета.