PARI: шансы «Рейнджерс» и «Селтика» в Дерби старой фирмы равны

2 января «Рейнджерс» и «Селтик» встретятся в матче 21-го тура шотландской Премьер-Лиги. Поединок пройдет в Глазго и начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. Коэффициент на успех «Рейнджерс» — 2.60, что соответствует примерно 37% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Селтик», можно также за 2.60 (около 37%). Ничья котируется за 3.55 (приблизительно 26%).

Букмекеры считают, что матч скорее будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.80. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.00.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Рейнджерс», и «Селтик», сыграет коэффициент 1.63. Обратный исход идет за 2.20. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.70.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.00. На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить за 1.95. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «кельтов» также составляют 1.95.

«Селтик» уверенно лидирует в чемпионате Шотландии, выиграв 15 из 17 матчей и не потерпев ни одного поражения. У команды 47 очков, это на 12 больше, чем у идущих вторыми «Рейнджерс».