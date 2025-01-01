PARI: «Ювентус» победит «Милан» в Эр-Рияде и пройдет в финал Суперкубка Италии

3 января в Эр-Рияде в рамках полуфинала Суперкубка Италии сойдутся «Милан» и «Ювентус». Поединок состоится на стадионе «Кингдом Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают, что у «Ювентуса» чуть больше шансов на успех. Поставить на победу подопечных Тьяго Мотты в основное время можно с котировкой 2.65, что соответствует примерно 36% вероятности. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 2.75 (около 35%). На ничейный исход в основное время аналитики дают котировку 3.25 (порядка 29%).

Шансы «Юве» пробиться в финал Суперкубка также котируются повыше. Поставить на итоговый успех «Старой синьоры» с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно по коэффициенту 1.87. Аналогичная ставка на «Милан» доступна за 1.93.

Аналитики полагают, что матч получится достаточно сухим. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.40. На три забитых мяча аналитики дают коэффициент 2.12. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет забито менее трех голов, составляет 1.72. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.85. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.90.

«Ювентус» в последнее время забивал минимум по два мяча. Поставить на то, что туринцы вновь хотя бы дважды отличатся, можно с котировкой 2.65. Результативность «Милана» сейчас заметно ниже — четыре мяча в четырех последних матчах. Поставить на хотя бы один гол от подопечных Пауло Фонсеки можно с котировкой 1.38. На индивидуальный тотал забитых мячей «Милана» больше 1.5 аналитики дают 2.75.

Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1 или нулевая ничья. Эти события доступны в линии PARI за 7.00. Победу каждого из клубов с минимальным счетом можно взять за 8.50.

«Ювентус» — действующий обладатель Кубка Италии. «Милан» пробился на турнир как вице-чемпион Серии А. В их последней встрече в ноябре была зафиксирована нулевая ничья.

Саудовская Аравия в пятый раз принимает Суперкубок Италии, во второй раз турнир проводится в формате «финала четырех». В Эр-Рияд также приехали «Интер» и «Аталанта». PARI считает «Интер» главным фаворитом турнира, предлагая коэффициент 2.90 на итоговый триумф команды Индзаги. Следом идут «Ювентус» (3.33), «Милан» (4.00) и «Аталанта» (4.60).