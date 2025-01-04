PARI: «Арсенал» — фаворит матча АПЛ с «Брайтоном»

4 января «Брайтон» и «Арсенал» встретятся в матче 20-го тура АПЛ. Поединок начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы «канониров» выше. Коэффициент на успех «Арсенала» — 1.73, что соответствует примерно 55% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Брайтон», можно за 4.40 (около 21%). Ничья котируется за 4.00 (приблизительно 24%).

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.65. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.25.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Арсенал», и «Брайтон», сыграет коэффициент 1.65. Обратный исход идет за 2.18. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.65.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 или победа гостей 2:1 за 8.50. На то, что счет в матче откроют «канониры», можно поставить за 1.55. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «чаек» составляют 2.65.

«Арсенал» располагается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера — «Ливерпуля» — на шесть очков, при этом у мерсисайдцев есть игра в запасе. «Канониры» не проигрывают с начала ноября. Их шансы выиграть золото оценены коэффициентом 4.50.

«Брайтон» занимает десятую позицию, у команды 26 очков. «Чайки» не могут выиграть уже шесть матчей: четыре ничьи и два поражения. Если им удастся сотворить сенсацию и взять трофей, сыграет пари за 600.00.