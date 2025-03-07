Клиенты PARI ставят на «Краснодар» против «Пари НН» в 20-м туре РПЛ

7 марта в матче 20-го тура РПЛ «Пари НН» примет «Краснодар» на своём поле. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.80, что соответствует примерно 54% вероятности. Триумф «Пари НН» котируется за 5.30 (около 18%). Ничья оценивается в 3.43 (примерно 28%).

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. Примерно 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Краснодара».

По оценкам аналитиков, игра не будет результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 2.05. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.80. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.00. Обратный вариант доступен за 1.80. Последний раз команды встречались между собой в октябре прошлого года в рамках Кубка России. Тогда игра завершилась победой «Пари НН» со счётом 2:1.

Самым вероятным исходом матча считается минимальная победа «Краснодара». Она котируется за 6.50. Успех «быков» со счётом 2:0 оценивается в 7.50. На результативную ничью 1:1 можно поставить также с коэффициентом 7.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей на то, что «Краснодар» забьет не менее двух голов, по коэффициенту 2.12 в составе экспресса из двух событий РПЛ с общим коэффициентом 3.56.

«Краснодар» — один из лидеров чемпионата России. «Быки» идут на третьем месте с 40 очками в активе, уступая «Зениту» и «Спартаку» лишь по дополнительным показателям. В первом туре после зимнего перерыва «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). В этом же матче получил травму и выбыл на четыре недели капитан и лидер «быков» Эдуард Сперцян. Шансы южан завоевать долгожданный титул чемпиона страны оцениваются коэффициентом 4.50. Если клуб финиширует в тройке, сыграет пари за 1.40.

«Пари НН» занимает 11 место в таблице. Нижегородская команда набрала 19 очков в 19 матчах, одержав всего пять побед. В первом матче после перерыва «Пари НН» выиграл у «Акрона» со счётом 2:1. Поставить на то, что нижегородцы не вылетят напрямую в Первую лигу, можно за 1.10.