PARI: встреча «Штутгарта» с «Лейпцигом» порадует голами

15 января «Штутгарт» примет «РБ Лейпциг» в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги. Соперники встретятся на стадионе «Штутгарт Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что в родных стенах «Штутгарт» сможет набрать очки. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.90, что соответствует 52% вероятности. Заключить пари на успех «РБ Лейпцига» можно по коэффициенту 4.00, на ничью — также за 4.00 (по 24%).

Клиенты PARI разошлись в оценках того, как закончится поединок. 48% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Штутгарта», еще 44% сделано на успех «Лейпцига» и 8% — на ничью. Один из клиентов заключил пари на сумму 125 000 рублей на то, что в матче забьют обе команды и при этом будет зафиксировано не менее трех голов. Ставка была принята с коэффициентом 1.80.

Последние матчи «быков» отмечены изобилием голов. По оценкам аналитиков, в предстоящей игре также будет забито как минимум три мяча. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.47, тотал меньше 2.5 котируется за 2.70.

Аналитики считают, что команды обменяются голами, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.47. Если же оба коллектива отличатся по два и более раза, сыграет ставка за 3.85.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья со счетом 1:1 или победа хозяев со счетом 2:1. Ставки на оба исхода принимаются по коэффициенту 9.00.

По итогам шестнадцати туров «Штутгарт» находится на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 26 очков. «Лейпциг» же ведет борьбу за попадание в первую тройку. На данный момент «быки» занимают четвертое место с 30 очками в активе.