Клиенты PARI: «Динамо» победит ЦСКА в столичном дерби в КХЛ

15 марта состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и московским «Динамо». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем дерби не будет явного фаворита, но ближе к победе окажутся армейцы. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.40, что составляет 40% вероятности. Спрогнозировать победу бело-голубых можно по коэффициенту 2.70 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.00 (24%). Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.80 (53%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 2.00 (47%).

Клиенты PARI верят в успех бело-голубых. На победу «Динамо» приходится около 68% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 31% сделан в пользу красно-синих, еще приблизительно 1% — на ничью.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.30. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если динамовцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.60.

ЦСКА и «Динамо» встречались в текущем сезоне три раза, и всегда сильнее оказывался армейцы клуб — 3:1, 4:3, 1:0. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится более результативным, чем большинство предыдущих матче. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки ЦСКА. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.85. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Динамо» котируется за 1.95.

Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.15. Котировки на второй период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.80.

«Динамо» одержало 40 побед и потерпело 24 поражения в текущем сезоне. Бело-голубые занимают второе место в Западной конференции КХЛ. Статистика ЦСКА скромнее: 37 побед и 27 поражений. Армейцы идут на третьем месте Запада.

Если хоккеисты ЦСКА станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 10.00. Это больше, чем у «Локомотива» (4.30) «Трактора» (6.50), СКА (8.50) и «Авангарда» (8.50). Победа «Динамо» в Кубке котируется за 13.00.