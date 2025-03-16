Клиент PARI поставил 100 000 рублей на Соболенко в матче с Андреевой

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16 марта состоится финал Indian Wells Masters в женском одиночном разряде. За титул посоревнуются Арина Соболенко и Мирра Андреева. Начало решающей встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.
Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.60, что соответствует 65% вероятности. Заключить пари на успех Мирры Андреевой можно за 2.65. Вероятность ее триумфа составляет примерно 35%.
А вот ставки клиентов PARI на успех той или иной спортсменки распределены практически равномерно. Так, 51% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Соболенко, остальные 49% — на триумф Андреевой. Один из клиентов поставил 100 000 рублей на победу белоруски в составе экспресса из восьми событий с суммарным коэффициентом 38.53. В случае успеха выплата игроку составит 3 853 000 рублей.
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Аналитики ожидают, что соперницы сыграют минимум 21 гейм. Поставить на тотал больше 20.5 можно по коэффициенту 1.68, на тотал меньше 20.5 — по коэффициенту 2.05.
Наиболее вероятным результатом встречи считается победа Арины Соболенко в двух сетах. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 2.25. Если же фаворитка выиграет со счетом 2:1, сыграет ставка за 3.95. Поставить на победу Андреевой в двух сетах можно по коэффициенту 4.40, а ее триумф со счетом 2:1 котируется за 5.40.
В линии PARI есть и другие интересные ставки на предстоящую встречу. К примеру, с коэффициентом 4.00 можно заключить пари на то, что в матче будет медицинский тайм-аут.
Арина Соболенко победила в четырех из пяти матчей против Мирры Андреевой, уверенно разгромив ее в двух сетах в каждой игре. Россиянке удалось огорчить белоруску в четвертьфинале прошлогоднего Ролан Гаррос, но даже в той встрече ее преимущество было не столь очевидным — 6:7(5), 6:4, 6:4. В последний раз соперницы делили корт на Australian Open, эта встреча завершилась в пользу Соболенко со счетом 6:1, 6:2.
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