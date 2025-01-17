Клиенты PARI склоняются к победе «Авангарда» над ЦСКА в КХЛ

17 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между омском «Авангардом» и ЦСКА. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче нет явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение омичам. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.50, что составляет 38% вероятности. Спрогнозировать победу ЦСКА можно по коэффициенту 2.60 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.80 (25%). Победа «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.87 (51%). Поставить на итоговый успех «армейцев» можно за 1.93 (49%).

Клиенты PARI также разошлись в оценке того, как закончится матч, но чуть больше склоняются к сибирякам. На победу омичей приходится 49% от общего объема ставок на исход игры. Еще 47% сделано на триумф «армейцев» и 4% — на ничью. Ставки на итогового победителя распределились в соотношении 60% на 40% в пользу «Авангарда».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.40, по буллитам — за 7.20. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 по коэффициенту 9.50. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.60.

«Авангард» и ЦСКА в последний раз встречались в январе прошлого года, и тогда омичи оказались сильнее — 4:1. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.15.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки московской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.88. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Авангарда» котируется за 1.90.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.15. Котировки на второй период — 3.45. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.70.

ЦСКА одержал 26 побед и потерпел 18 поражений в текущем сезоне. «Армейцы» занимают третье место в Западной конференции КХЛ. Статистика «Авангарда» скромнее: 23 победы и 21 поражение. Омичи идут на шестом месте Востока.

Если хоккеисты ЦСКА станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 7.00. «Армейцы» — четвертые в списке фаворитов в борьбе за чемпионство после «Локомотива» (4.00), СКА (5.50) и «Трактора» (6.00). Победа «Авангарда» в Кубке котируется за 20.00. Шансы ЦСКА стать лучшим клубом в западной зоне по итогам регулярки оценены коэффициентом 10.00. Если омичи сумеют выиграть Восточную конференцию, сыграет пари за 35.00.