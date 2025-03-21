PARI: СКА в четвертый раз в текущем сезоне КХЛ победит «Торпедо»

22 марта состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между нижегородским «Торпедо» и петербургским СКА. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «армейцев». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 1.95, что составляет 49% вероятности. Спрогнозировать победу «автозаводцев» можно по коэффициенту 3.40 (или 28%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа СКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.55 (61%). Поставить на итоговый успех «Торпедо» можно за 2.45 (39%).

Клиенты PARI верят в успех петербуржской команды. На победу СКА приходится около 81% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 7% сделано в пользу нижегородцев, еще приблизительно 13% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 97% на 3% в пользу «армейцев» из Петербурга.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 14.00. Если питерцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 3.90.

«Торпедо» и СКА встречались в текущем сезоне трижды, и каждый раз сильнее оказывались «армейцы» — 4:3, 4:1, 6:4. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих команд в этом сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.35. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 3.05.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки СКА. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.75. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Торпедо» котируется за 2.05.

Самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.15. Котировки на третий период — 3.20. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.40.

СКА одержал 37 побед и потерпел 30 поражений в текущем сезоне. Петербуржцы идут на седьмом месте в Западной конференции КХЛ. Статистика «Торпедо» скромнее: 31 победа и 36 поражений. «Автозаводцы» занимают восьмое место в той же зоне. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф.

Если хоккеисты СКА станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 8.50. Их шансы ниже, чем у «Локомотива» (4.30) и «Трактора» (6.50). Победа «Торпедо» котируется за 50.00.