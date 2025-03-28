Клиент PARI поставил 900 000 рублей на победу MOUZ над G2 в ¼ финала BLAST Open Spring 2025 по CS2

28 марта стартует плей-офф BLAST Open Spring 2025 по Counter-Strike 2. В первом четвертьфинале сойдутся MOUZ и G2 Esports. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что фаворит поединка — MOUZ. Серия в формате best-of-3 стартует в 18:30 по московскому времени.

MOUZ на пути к плей-офф обыграла Falcons и Team Spirit, но не справилась с главным фаворитом ивента Vitality, уступив 0:2. С G2 состав Brollan уже встречался в середине марта и тогда оказался сильнее. На еще одну победу MOUZ над G2 аналитики дают котировку 1.52.

Вероятность того, что состав Brollan победит со счетом 2:0, оценивается коэффициентом 2.65. Котировка на MOUZ с форой по раундам (-4.5) составляет 1.90, а с форой (-8.5) — 2.75. Ставка на то, что в серии будут три карты, доступна за 1.90. Обратный исход можно взять за 1.80.

G2 все еще набирает форму после замен в составе, по ходу чемпионата команда обыграла Imperial, M80 и Mongolz. В составе коллектива вновь блистает m0NESY, который сейчас входит в тройку лучших участников ивента по индивидуальной статистике. Поставить на то, что G2 победит MOUZ, можно с котировкой 2.54. Коэффициент на состав m0NESY с форой по картам (+1.5) составляет 1.43, а с форой (-1.5) — 4.90.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе MOUZ. На победу MOUZ приходится около 93% от общего объема ставок на исход матча, еще 7% — на триумф G2.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 894 500 рублей на победу MOUZ с коэффициентом 1.52.

На чемпионство MOUZ на BLAST Open Spring 2025 аналитики дают котировку 10.50. Вероятность того, что состав Brollan дойдет до финала, оценивается коэффициентом 3.00. G2 считается главным аутсайдером плей-офф. Ставка на то, что m0NESY и компания заберут трофей, доступна за 19.00. Взять проход G2 в финал турнира можно за 6.50.

BLAST Open Spring 2025 проходит с 19 по 30 марта в Лиссабоне, Португалия. До плей-офф дошли шесть команд. Победитель встречи MOUZ — G2 в полуфинале встретится с Eternal Fire. Решающие матчи соревнований пройдут на площадке MEO Arena. Призовой фонд чемпионата составляет $400 тыс.