PARI: Team Spirit выбьет NAVI из BLAST Open Spring 2025 по CS2

28 марта на турнире BLAST Open Spring 2025 по Counter-Strike 2 пройдут четвертьфинальные матчи. Центральным противостоянием дня станет встреча Team Spirit и Natus Vincere. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что ростер из СНГ — фаворит поединка. Серия в формате best-of-3 стартует в 21:30 по московскому времени.

Spirit на пути к плей-офф обыграла The Huns Esports, FaZe Clan и Virtus.pro. При этом молодая звезда коллектива donk сейчас занимает второе место в топе лучших участников ивента. На победу Spirit над NAVI аналитики дают котировку 1.37. Вероятность того, что состав из СНГ победит со счетом 2:0, оценивается коэффициентом 2.15. Котировка на Spirit с форой по раундам (-4.5) составляет 1.62, а с форой (-9.5) — 2.50. Ставка на то, что в серии будут три карты, доступна за 2.00. Обратный исход можно взять за 1.72.

NAVI неожиданно не смогли завоевать первое место в своей группе, уступив в решающем матче Eternal Fire со счетом 0:2. При этом в составе коллектива прямо по ходу игры возникли внутренние споры, которые попали на официальную трансляцию. Вероятность того, что NAVI сумеют преодолеть разногласия и победят Spirit, оценивается котировкой 3.10. Коэффициент на состав Aleksib с форой по картам (+1.5) составляет 1.62, а с форой (-1.5) — 6.10.

Клиенты PARI уверены в успехе состава donk. На победу Spirit приходится около 98% от общего объема ставок на два исхода матча, и только 2% — на триумф NAVI.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 285 000 рублей. Один из пользователей PARI собрал экспресс из двух матчей BLAST, включив в него ставку на победу Spirit за 1.33. Общий коэффициент экспресса составил 2.06.

Spirit входит в тройку основных претендентов на трофей. Поставить на чемпионство коллектива из СНГ можно с котировкой 4.00. Вероятность того, что ростер donk дойдет до финала, оценивается коэффициентом 3.00. На триумф в Лиссабоне NAVI аналитики дают котировку 14.00. Ставка на выход состава Aleksib в финал доступна за 8.50.

BLAST Open Spring 2025 проходит с 19 по 30 марта в Лиссабоне, Португалия. До плей-офф дошли шесть команд. Победитель встречи Spirit — NAVI в полуфинале встретится с Team Vitality. Решающие матчи соревнований пройдут на площадке MEO Arena. Призовой фонд чемпионата составляет $400 тыс.