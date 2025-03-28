31 ставка, умноженная в 31 раз: итоги акции от BetBoom «Умножаем ставку на рекорд»

Партнерский проект
Сборная России по футболу 25 марта одержала крупную победу над командой Замбии в BetBoom товарищеском матче, который прошел в Москве. В честь прошедшего матча букмекерская компания BetBoom на прошлой неделе запустила акцию «Умножаем ставку на рекорд». Выполнив условия, участники получали шанс увеличить ставку в 31 раз! BetBoom решил подвести итоги акции. Увеличение своей ставки получил 31 счастливчик, а общий фонд фрибетов превысил 1,5 миллиона рублей!
Интересные факты акции:
Победители получили свои фрибеты и уже могут использовать их для новых ставок!
Партнерский проект