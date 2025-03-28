31 ставка, умноженная в 31 раз: итоги акции от BetBoom «Умножаем ставку на рекорд»

Сборная России по футболу 25 марта одержала крупную победу над командой Замбии в BetBoom товарищеском матче, который прошел в Москве. В честь прошедшего матча букмекерская компания BetBoom на прошлой неделе запустила акцию «Умножаем ставку на рекорд». Выполнив условия, участники получали шанс увеличить ставку в 31 раз! BetBoom решил подвести итоги акции. Увеличение своей ставки получил 31 счастливчик, а общий фонд фрибетов превысил 1,5 миллиона рублей!

Интересные факты акции:

55,9% участников сделали ставку ровно 1 000 ₽

Крупнейший выигрыш: ставка 5 875 ₽ на тотал больше 3.5 голов с коэффициентом 2.6

Всего было роздано 1 555 611 фрибетов!

Победители получили свои фрибеты и уже могут использовать их для новых ставок!