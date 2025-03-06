Ежедневные 500 фрибетов в клубах BetBoom

Первая половина чемпионата не выявила явного лидера. У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков. 20-й тур может вывести кого-то вперед в этой гонке. Выходные покажут: кто приблизится к чемпионству, детище Галицкого, красно-белые или же «Зенит» продолжит свою чемпионскую гегемонию и в 2025-м. Приходите смотреть футбол на больших экранах и следить за РПЛ в клубы BetBoom. Букмекерская компания запускает новую акцию для всех своих гостей – фрибет 500.

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