Ставка на рекорд. BetBoom умножит твою ставку в 31 раз

На 43-ей минуте BetBoom Матча Сборной России по футболу против сборной Гренады случилось действительно эпохальное событие – 31-й, рекордный гол капитана, Артёма Дзюбы. В честь самого крупного результата среди бомбардиров Сборной, BetBoom запускает новую акцию «Ставка на рекорд» и умножает ставки своих клиентов в 31 раз.

Для участия в акции, регистрируйтесь на странице акции, совершайте ставку от 1000₽ на события BetBoom Матча Сборной России против сборной Замбии с коэффициентом от 1.5. Компания выберет 31 счастливчика и умножит его его ставку в 31 раз. Учитываются только ставки с денежного баланса.

Например, если вы поставите 1000₽ с коэффициентом 1.6, ваше пари сыграет, и вы выиграйте в акции, то получите не только 1600₽, но и 31 000 фрибетов.

Победителей акции объявят 26 марта 2025 года.